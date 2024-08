Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tientallen demonstranten voor kinderpardon in Den Haag, toespraak man (79) na hongerstaking

Aan een protestactie op de Koekamp in Den Haag voor een nieuw kinderpardon en een betere asielregeling hebben vandaag tientallen mensen meegedaan. Onder hen waren ook meerdere mensen voor wie uitzetting uit Nederland dreigt.

Ook de 79-jarige Eduard Disch, die vanochtend zijn hongerstaking bij het gebouw van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) na dertig dagen beëindigde, hield een toespraak.

Kinderpardon

Verschillende betogers hadden borden bij zich, met daarop teksten als ‘lang gewacht, geef ons toekomst’, ‘we want a normal life‘ en ‘geef kinderen toekomst’. Ook droegen twee mensen een Nederlandse vlag met daarop de tekst ‘pardon?!’. Meerdere keren werd ‘kinderpardon, nu!’ geroepen.

Een 12-jarige jongen uit Libië kwam zeven jaar geleden naar Nederland. „Ik heb mijn vrienden, voel mij hier veilig en heb dromen voor de toekomst”, zei hij tegen de aanwezigen. „Daarom wil ik namens mijn familie en alle andere kinderen die onzeker leven, een oproep doen aan de regering: geef ons kinderen die geen veilig land van herkomst hebben de kans op een veilig en stabiel huis in Nederland. We hebben recht op veiligheid en toekomst.”

✒️ Petitie tegen uitzetting van de 11-jarige Mikael Onlangs werd asielminister Marjolein Faber in een petitie opgeroepen de 11-jarige Mikael een Nederlandse verblijfsvergunning te geven. De jongen had bij de minister een aanvraag ingediend om hem en zijn moeder een verblijfsvergunning te verlenen. De petitie is inmiddels bijna 84.000 keer ondertekend. Maar de Raad van State oordeelde dat de in Nederland geboren jongen moet worden uitgezet naar Armenië, het land waar zijn moeder vandaan komt. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.

Jarenlang in asielzoekerscentra

Verschillende kinderen zeiden bij de protestactie al jarenlang in asielzoekerscentra te wonen en daar de negatieve gevolgen van te ondervinden. Zo was er een jongen die zei dat hij elf keer van azc gewisseld was. „Het is toch niet menselijk dat wij hier als aardappelzakken van het ene naar het andere azc worden gebracht”, zei een 17-jarig meisje. „Daarom vragen we van de Nederlandse overheid: geef ons de mogelijkheid om gewoon normale burgers te zijn.”

Onder de sprekers was ook Eduard Disch, de 79-jarige man uit Maastricht die vanochtend zijn hongerstaking bij het gebouw van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) na dertig beëindigde. Dat was op advies van zijn huisarts. Hij vroeg om actie van de politiek. „Wij mogen het in dit beschaafde land kinderen niet aandoen dat we hen de dupe en sommigen het slachtoffer laten zijn van jarenlange procedures.”

Ontroerd

Na een item in het NOS Jeugdjournaal over het Oezbeekse gezin Babayants dat zou worden uitgezet, was voor Disch naar eigen zeggen „de maat vol”. Dus reisde hij naar Den Haag voor zijn actie. Disch toonde zich vandaag ontroerd door een toespraak van een jongen die in het azc in Katwijk zit. Hij vroeg om zijn tekst. „Die hou ik bij mijn hart, opdat ik wakker blijf”, zei hij.

ANP

