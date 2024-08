Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kinderen van ouders met lager inkomen vaak niet op zwemles

Door de steeds hoger wordende kosten van zwemles, heeft de helft van de ouders die modaal of minder verdienen moeite met het betalen van lessen.

Een kwart van de ouders zegt zelfs door de oplopende kosten hun kind helemaal niet op zwemles te doen, zo blijkt uit een onderzoek van EenVandaag.

Zwemles

EenVandaag deed het onderzoek onder 1718 ouders met minstens één kind tussen de 4 en 16 jaar oud. Per zwemles betalen ouders in 2024 ongeveer 12 euro. Gemiddeld genomen hebben kinderen zo’n 60 lessen nodig voor hun A-diploma, wat uitkomt op ruim 720 euro.

Van de ondervraagde ouders zegt 19 procent moeite te hebben (gehad) met het betalen van de zwemles. Dit percentage stijgt naar 52 procent bij ouders met een inkomen onder het modale niveau. Meer dan een derde (35 procent) van de ouders met een lager inkomen geeft aan dat ze zwemles (eigenlijk) niet kunnen betalen.

„Bij ons in de buurt is er geen enkele aanbieder die minder dan 15 euro per les vraagt. Ik betaal het nu uit spaargeld, maar als er heel veel lessen nodig zijn, wordt het wel te duur en moet ze stoppen”, verklaart een van de ouders. Dit is geen uniek geval: 22 procent van de ouders met een inkomen onder het modale niveau heeft een kind dat wel aan zwemlessen begon, maar vanwege de hoge kosten noodgedwongen moest stoppen.

Belangrijk

Voor zowel ouders met een hoog inkomen als een laag inkomen, zijn zwemlessen voor hun kind belangrijk. Het zit hem dus echt puur in de kosten, waardoor sommige ouders hun kinderen niet op zwemlessen doen of er weer afhalen als de kosten te hoog worden. EenVandaag concludeert dat een kwart van de ouders (23 procent) aangeeft hun kind niet op zwemles te doen en vanwege de hoge kosten, en ook nooit op zwemles zal doen.

Dit leidt echter tot grote zorgen: „Mijn kind krijgt het niet mee, dus ze zwemt eigenlijk nooit. Ik ben bang dat ze het toch een keer gaat doen als ik er niet bij ben en het dan misgaat.”

Niet alleen ouders zijn bang dat het misgaat: experts luidden in mei al de noodklok vanwege het stijgende aantal kinderen zonder zwemdiploma. „Je wilt dat zwemveiligheid voor iedereen is weggelegd en dat dus alle kinderen de mogelijkheid hebben om een A-, B- en C-diploma te halen”, concludeerde Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut, dat sportonderzoek doet, in gesprek met de NOS.

Schoolzwemmen

Tot 1985 leerden kinderen zwemmen tijdens schoolzwemmen, dat toen standaard werd aangeboden. Sindsdien mogen scholen zelf beslissen of ze dit aanbieden. Daardoor is het aantal scholen dat schoolzwemmen aanbiedt sterk gedaald: in 1990 deed nog 90 procent van de scholen mee, maar in 2021 was dat nog slechts 26 procent.

In sommige gemeenten zijn er wel (sport)fondsen, die ouders helpen om de zwemles van hun kinderen helemaal of deels te betalen. Maar niet elke gemeente in Nederland heeft zo’n fonds en ook maken niet alle ouders die krap bij kas zitten er gebruik van. Zorgwekkend, concludeerde het Mulier Instituut al eerder: „De gemeenten moeten armoederegelingen breder toegankelijk maken zodat de ongelijkheid afneemt. Of je recht hebt op zo’n regeling moet niet bepaald worden door de plek waar je woont.”

Belasting

Een mogelijke andere oplossing om zwemlessen betaalbaar te houden voor iedereen is door alle Nederlanders, bijvoorbeeld via hogere belastingen, te laten bijdragen. Uit het onderzoek blijkt dat een derde van de ouders bereid is mee te betalen. Vooral mensen met een inkomen van minstens twee keer modaal en kiezers van GroenLinks-PvdA, D66, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Volt staan hier relatief positief tegenover.

De kiezers van de huidige coalitiepartijen staan er echter anders in: daarvan voelt 44 procent er niets voor om mee te betalen. Zij vinden dat het de verantwoordelijkheid van de ouders zelf is en menen dat ouders die het niet kunnen betalen verkeerde financiële keuzes maken.

