Wat is jouw ochtendroutine? ‘Altijd even ‘landen’ na het wakker worden’

Of je nou uitgebreid de tijd neemt om te douchen en ontbijten of elke dag een race tegen de klok voert om op tijd op je werk te zijn: iedereen heeft een (gemiddelde) ochtendroutine. In Metro’s rubriek De Ochtendspits vertelt iemand daar elke week over. Deze week: Wendy, die altijd een halfuurtje de tijd neemt om rustig wakker te worden.

Naam: Wendy (40)

Beroep: eerste medewerker bij een horecabedrijf

Woonsituatie: getrouwd, moeder van een dochter (13)

Moet op werk zijn: rond 08.30 uur

Ochtendroutine van Wendy

07.00 – Snel uit bed

„Gebroken nachten zijn voor mij allang verleden tijd, maar sinds het moederschap heb ik geen moeite meer met vroeg opstaan – terwijl ik daarvóór altijd een avondmens was. Gaat de wekker om 07.00 uur, dan sta ik dus ook meteen naast mijn bed.”

07.05 – Even landen

„Dat ik meteen opsta, betekent niet dat ik ook echt wakker ben. Daar heb ik wel een halfuurtje voor nodig. Dus ga ik naar beneden, zet een kop koffie – het liefst een cappuccino, maar ik ben te duf om melk op te schuimen ’s ochtends – en ga op de bank zitten. Even een halfuur niks doen, het nieuws checken, door social media scrollen, kortom: even landen. Dat moet ik ook echt doen, anders word ik misselijk – dan voel ik het de hele dag in mijn lijf.”

07.30 – Wassen en aankleden

„Ik douche altijd ’s avonds – vaak ruiken mijn kleren en haren naar de keuken van het restaurant waar ik werk. Dat betekent ook dat ik ’s ochtends dus geen tijd kwijt ben aan douchen. Wel gooi ik altijd een plens koud water in mijn gezicht en fris ik me op. Dan nog even tandenpoetsen en wat make-up op voordat ik naar de kledingkast loop. Overigens hoef ik over mijn outfit nooit lang na te denken, aangezien ik speciale werkkleding draag. Er hangen wekelijks een paar zwarte blouses of polo’s voor me klaar – scheelt me een hoop kledingstress!”

07.45 – Snelle cracker

„Aan een stevig ontbijt doe ik nooit, maar ik probeer wel altijd iets lichts te eten in de ochtend, zoals een cracker met kaas of een stuk fruit.”

07.50 – Kleine overlap

„Ook handig aan het hebben van een oudere dochter: ik hoef haar ’s ochtends niet meer te helpen met aankleden of brood smeren. Zij staat vaak zelfs eerder op en regelt alles zelf, heerlijk. Vaak overlappen onze schema’s wel wat, dus dan komt ze even bij me op de bank zitten, of eten we samen ons ontbijtje, heel gezellig. Soms moet ik al eerder de deur uit dan zij, omdat ze het eerste uur vrij heeft. Gek genoeg vind ik dat nog wel even wennen: ze wordt zó snel groot. Al kan ik het ook steeds beter loslaten, omdat ik weet dat ze het redt.”

08.00 – Hond afzetten en wegrijden

„Mijn ouders wonen vlakbij en op werkdagen passen ze op onze hond Felix. Ik hoef dus alleen mijn platte schoenen aan te doen – hakken draag ik door mijn werk al jaren niet meer – Felix af te zetten en in minder dan tien minuten naar mijn werk te rijden. Laar de dag maar beginnen!”

Wat mag er niet ontbreken in de ochtend?

„Koffie en mijn telefoon.”

Zou je ochtendspits er ook zo uitzien als je niet hoefde te werken?

„Zeker niet, haha! Als ik nergens heen hoef, zijn mijn ochtenden heel erg relaxt. Wakker worden zonder wekker, mijn man die de hond uitlaat en alle tijd om koffie te drinken en door social media te scrollen, bij voorkeur in pyjama. Héérlijk.”

Wat is jouw stressniveau op een schaal van 1 tot 5?

„Ik zou zeggen een 2, zeker nu mijn dochter zo goed als zelfstandig is in de ochtend, dat geeft veel rust. En als de wekker niet gaat een 1. Weinig stress dus!”

