Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Reacties op terugtrekking Joe Biden: ‘Pijnlijk, maar onvermijdelijk’

Joe Biden (81) heeft zich gisteren teruggetrokken uit de race om in november te worden herkozen, nadat twijfel was gerezen of hij fysiek en geestelijk wel in staat is zijn land nog vier jaar te leiden. Zowel in eigen land als internationaal stromen de reacties op dit besluit binnen.

Biden kreeg de afgelopen tijd veel kritiek te verduren door zijn wankele optreden en vergeetachtigheid. In het eerste debat met oud-president Donald Trump, zijn Republikeinse rivaal, kwam hij enige tijd slecht uit zijn woorden. Dat was niet voor het eerst. Ook in eigen, Democratische kring, werd de roep om plaats te maken steeds sterker. Biden wachtte uiteindelijk de Democratische conventie in augustus niet af, trok gisteren zijn conclusies en zette die op X. Vicepresident Kamala Harris is de beoogde opvolger van Biden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV — Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024

Reacties in Nederland op terugtrekking Biden

Minister-president Dick Schoof heeft ‘groot respect’ voor Biden, laat hij via een woordvoerder weten. „Ik ben dankbaar voor de goede samenwerking en zijn niet aflatende inzet voor een veilig Europa.” Schoof roemt hem als „een president met een grote staat van dienst”, en zegt uit te kijken naar de samenwerking in de laatste maanden van zijn ambtstermijn.

VVD-Kamerlid Eric van der Burg meent dat het besluit van Biden om zich terug te trekken uit de race om het presidentschap voor de Democraten geen verschil meer zal maken. „Het zat eraan te komen. De vraag was niet of, maar alleen maar wanneer. Ik vrees voor de Democraten dat het niet uitmaakt of het nu gebeurt of volgende week, maar dat Trump een zodanig sterke positie heeft dat het vechten tegen de bierkaai is.”

Andere Tweede Kamerleden tonen begrip voor het besluit van Biden. Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) vindt het ‘moedig, wijs en verstandig’ dat hij plaats maakt. BBB’er Henk Vermeer spreekt van „een pijnlijk maar, naar het zich liet aanzien, onvermijdelijk besluit”. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker benadrukt dat Biden hiermee zijn land op de eerste plaats zet. „Een stap terug doen, na een leven lang gediend te hebben, dat verdient alleen maar respect en het getuigt van heel veel klasse.”

Donald Trump in de aanval

Donald Trump en zijn campagne vielen na de terugtrekking zowel de president als Harris aan op social media. De oud-president denkt dat Harris bij de presidentsverkiezingen in november makkelijker te verslaan is dan Joe Biden was geweest.

Campagneadviseurs van Trump lieten weten dat ze zich geen zorgen maken om Harris als kandidaat. Dit omdat ze haar kunnen koppelen aan de staat van dienst van Biden als president, voornamelijk op het gebied van immigratie en inflatie. Ook plannen ze Harris of een eventuele andere kandidaat neer te zetten als linkser dan Biden op verschillende beleidsterreinen.

De campagne van Trump stelde direct na de bekendmaking van Biden en diens steun aan zijn vicepresident dat Harris het beleid van Biden gefaciliteerd heeft en zijn beleidskeuzes deelt. De campagneleiding meldde daarbij dat er ‘geen enkel verschil’ is tussen Biden en Harris.

Zo reageerden Zelensky en Trudeau

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky prijst Biden om deze „moeilijke, maar sterke beslissing”. Ook bedankt de president van Oekraïne zijn Amerikaanse ambtgenoot voor diens steun aan zijn land sinds de inval van Rusland in 2022. „Oekraïne is dankbaar voor de niet-aflatende steun van president Biden aan Oekraïnes strijd om vrijheid die, samen met de partijonafhankelijke steun uit de VS, van cruciaal belang is geweest en nog steeds is.”

Premier van buurland Canada Justin Trudeau bedankte Biden en zijn vrouw Jill. „Ik ken president Biden al jaren. Hij is een geweldige man en alles wat hij doet, doet hij uit liefde voor zijn land. Als president is hij een partner en een vriend voor Canadezen.”

Hollywoodsterren steunen Biden

Verschillende Hollywoodsterren hebben gereageerd op het nieuws. „Joe Biden zal de geschiedenis ingaan als een man die belangrijke prestaties heeft geleverd in zijn termijn van vier jaar”, schrijft de 82-jarige Barbara Streisand op X. „We moeten dankbaar zijn voor zijn inzet voor onze democratie.”

Actrice Jamie Lee Curtis spreekt op Instagram ook haar steun uit voor Kamala Harris, de beoogde opvolger van Biden. „Ik steun Joe Biden en zijn besluit om af te treden van harte en om Kamala Harris onvoorwaardelijk te steunen. Ze is betrouwbaar en getest en ze is een fervente voorvechter van vrouwenrechten en mensen van kleur. Haar boodschap is er een van hoop en eenheid voor Amerika in haar tijd van grote nationale verdeeldheid.”

Star Wars-acteur Mark Hamill stelt op X dat Bidens „lijst met prestaties door geen enkele president in ons leven is geëvenaard”. „Hij herstelde eerlijkheid, waardigheid en integriteit in het ambt na vier jaar van leugens, misdaad, schandalen en chaos. Dank u voor uw dienst, meneer de president. Het is nu onze plicht als patriottische Amerikanen om de Democraat te kiezen die uw nalatenschap zal eren en verder zal brengen.”

Zangeres Cher laat op X weten dat zij het eens is met het besluit, al doet het haar ook pijn. Ze schrijft dat ze van Joe houdt sinds ze hem in 2008 ontmoette, maar ook gelooft dat de Democraten de verkiezingen niet zullen winnen met hem als kandidaat. „Ik heb campagne voor hem gevoerd, maar ik geloof dat het tijd is om het stokje door te geven.”

Reacties