Biden wil vicepresident Harris als nieuwe presidentskandidaat

De Amerikaanse president Joe Biden steunt zijn vicepresident Kamala Harris als de nieuwe presidentskandidaat van de Democratische Partij. Hij heeft dat op X laten weten, kort nadat hij aankondigde zijn kandidatuur in te trekken.

„Mijn allereerste beslissing als partijgenomineerde in 2020 was om Kamala Harris als mijn vicepresident te kiezen”, schrijft Biden. Hij spreekt van de „beste beslissing” die hij heeft genomen. „Vandaag wil ik mijn volledige steun en goedkeuring geven aan Kamala om dit jaar de genomineerde van onze partij te worden.”

De president zegt tegen de Democraten dat het „tijd is om samen te komen en Trump te verslaan”. „Laten we dit doen”, aldus Biden. Hij laat ook weten dat hij heeft besloten de rest van zijn termijn te zullen focussen op zijn taken als president.

