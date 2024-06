Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat valt gasten meteen op aan je huis? Experts geven inzicht

Mensen bij je thuis ontvangen kan stress veroorzaken. Zien gasten dezelfde ‘rommel’ die jij ziet terwijl je uren hebt opgeruimd? Wat zal hen opvallen? Dat is de eeuwige vraag als de deurbelt gaat. Experts geven nu inzicht.

HuffPost vroeg experts op het gebied van alles wat met huizen en hosting te maken heeft wat gasten meteen opvalt aan je huis, en waar helemaal niet op gelet wordt.

Dit valt gasten meteen op in huis

Allereerst begroet de geur van je huis de gasten meteen als ze binnenkomen, zegt schoonmaakdeskundige Becky Rapinchuk. „We herkennen niet altijd de geur van ons eigen huis, dus het is belangrijk om een raam open te zetten of een kaars te branden als er een geur is om te verdoezelen”, vertelt ze. „Als je huis naar huisdieren ruikt, verschoon dan kattenbakken, was het beddengoed en stofzuig.”

Daarnaast helpt goede verlichting bij het creëren van een uitnodigende sfeer in je huis. „Je gasten zullen dit opmerken”, aldus interieurontwerper Megan Hersch. „Een slecht verlicht huis is een afknapper. We willen elkaar allemaal kunnen zien en ons op ons gemak voelen. Dus verlicht je woning sfeervol.”

Creëer sfeer

Je hoeft je niet helemaal uit te sloven om elk hoekje en gaatje van je huis grondig schoon te maken voordat je mensen op bezoek krijgt. „Maar een basisschoonmaak van de keuken en badkamer maakt een goede indruk”, zegt Rapinchuk. „Veeg in de badkamer de oppervlakken af, leg schone handdoeken neer en maak het toilet schoon.”

Decoreer je woning met wat planten en geef extra aandacht aan de inkomsthal, klinkt het verder. Verder zijn lege muren een domper. „Als je een huis binnenloopt dat aanvoelt alsof iemand er nog niet helemaal is ingetrokken, voelt dat niet echt uitnodigend”, zegt Hersch. „Het is de moeite waard om wat tijd en moeite te spenderen aan het ophangen van foto’s en kunst aan de muren.”

Wil je nog meer sfeer creëren? Zet dan een muziekje op en let op de temperatuur binnenshuis.

Hier wordt niet op gelet

Aan de andere kant zijn er dingen in huis waar gasten dan weer niet op letten. Ook die inzichten delen de experts. Zo worden kleine decoratieve elementen vaak over het hoofd gezien. „Het zal niemand opvallen als een vaas niet zorgvuldig is neergezet of als een kussen perfect is opgeschud”, zegt eventplanner Brooke Primm.

Ook zullen de meeste gasten geen tijd doorbrengen in de slaapkamers, „dus maak je niet druk als je vuile was stapel hoog is of je dekbed er een beetje verfrommeld uitziet. Doe de deuren in dat geval gewoon dicht”, adviseert Rapinchuk.

