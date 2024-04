Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#351 ‘Het kan ook nooit eens normaal gaan’

Maud en Gio hebben knallende ruzie. En dat heeft alles te maken met Bart. Hij blijft Maud berichtjes sturen en daar is Gio achter gekomen. Gio lijkt niet te willen praten en Maud weet niet wat ze moet doen. Totdat haar broer ineens onaangekondigd op de stoep staat met een plan. „Bel hem maar gewoon op!” Zo gezegd, zo gedaan. Na het videogesprek hoort Maud iemand binnenkomen.

Het is Gio. Hij groet mijn broer en gaat dan op de bank zitten zonder iets te zeggen. „Wauw, volgens mij moeten jullie even praten, ik voel zoveel spanning in deze ruimte,” zegt mijn broertje. „Maar maak het nou niet zo moeilijk. Ik heb mijn pak voor jullie bruiloft al besteld hoor.” Gio onderdrukt een lachje en ik moet ook lachen van de zenuwen.

“Verdorie, ik heb Bart net gefacetimed en uitgelegd dat hij me met rust moest laten. Ik hoef niks van hem!’ zeg ik resoluut. Gio kijkt verbaasd. „Nou, dan ben je niet de enige die Bart heeft gebeld!”, zegt hij.

Gio heeft kennelijk zijn nummer uit de Sinterklaas-app gehaald en ‘hem even flink de waarheid verteld’, zoals hij het zelf zegt. Volgens mijn broer is het nu wel heel zeker dat ik me geen zorgen meer hoef te maken over hem. Gio komt naar me toe en geeft me een knuffel. „Sorry schat, ik had je niet in twijfel moeten nemen.” Op dat moment begint Liam te huilen. Mijn broer laat zich van zijn beste kant zien en haalt hem uit bed.

Mijn broertje heeft de grootste lol met Liam en besluit een stukje met hem te gaan wandelen. Uiteindelijk komt hij pas 1,5 uur later terug, met pizza’s en prosecco, dat dan weer wel. „Ik dacht, ik nodig mezelf gezellig uit voor het diner!” Die pizza gaat erin als zoete koek, maar de prosecco laat ik even staan. Sinds mijn alcoholvrije maanden smaakt alcohol me steeds minder goed.

Jaloers

Als Gio en ik s’avonds in bed liggen, praten we nog na over onze ruzie. Gio geeft eerlijk toe dat hij af en toe best jaloers kan zijn. Hij weet dat ik in het verleden veel vriendjes en scharrels heb gehad. „Soms ben ik gewoon bang dat ons huwelijk je gaat vervelen, het is nogal een belofte,” zegt hij verdrietig. Ik snap zijn gedachten heel goed en ik probeer zijn bezorgdheid weg te nemen. “Laten we hier op een later moment verder over praten,” zeg ik. Mijn ogen vallen namelijk dicht van vermoeidheid.

De rest van de week ben ik vooral druk met werk. Volgende week gaan we een paar dagen naar Ibiza met Charlie en Tommy. Het is voor het eerst dat we twee nachten weg zijn zonder Liam. Mijn vader zou in eerste instantie oppassen, maar nu hij zijn been gebroken heeft lijkt me dat geen goed idee. Het liefst had ik mijn eigen moeder gevraagd, maar zij kan niet. „We kunnen toch gewoon mijn moeder vragen,” zegt Gio geïrriteerd.

Bot antwoord

Ik weet gewoon dat mijn schoonmoeder een bot antwoord gaat geven. Waarschijnlijk wil ze best oppassen, maar daar gaan wel allerlei voorwaarden aan vooraf. „Bel jij haar dan maar!” roep ik naar Gio. Mijn broer heeft aangeboden om de laatste dag op te passen. Dus het gaat om twee nachten en twee dagen.

De telefoon staat op luidspreker en het valt me op dat mijn schoonmoeder een goede bui heeft. Gio komt gelukkig lekker snel te sprake en vraagt of mijn schoonmoeder twee nachten wil oppassen. „Aha, dus omdat jullie willen feesten in Ibiza, moet ik twee nachten opofferen..” Mijn mond valt open van verbazing en ook Gio lijkt geschrokken van haar antwoord. „Nouja mam, volgens mij is het hartstikke leuk om 2 dagen met je kleinzoon door te brengen. De laatste dag haalt de broer van Maud hem bij je op, dus het zijn twee dagen en twee nachtjes.



Ze begint nog wat te ratelen over dat ze ook een dagje ouder is, maar dat het haar natuurlijk wel hartstikke leuk lijkt. „Sorry,” zegt ze uiteindelijk. Het belletje overviel haar nogal. Ik zucht. Het kan ook nooit eens normaal gaan..

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

