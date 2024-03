Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opgebiecht: ‘Mijn vriend weet niet dat ik stiekem een schoonmaakster inhuur voor ons huis’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Channah (27), die opbiecht dat ze haar huis stiekem laat poetsen door een schoonmaakster, zonder dat haar vriend er vanaf weet.

„Job en ik denken over veel dingen hetzelfde. We houden ervan samen de hort op te gaan en mooie reizen te maken. We bezoeken graag vrienden en we vinden onze carrière belangrijk. Job gaat daarin nog wat verder dan ik, hij denkt heel erg na over de toekomst. Natuurlijk genieten we van het nu, maar hij vindt: we moeten óók sparen voor later. Voor dat grotere koophuis bijvoorbeeld (we wonen nu in een kleine tussenwoning, maar zouden graag willen verhuizen). Voor eventuele kinderen. En voor ons pensioen. Dus leuke dingen doen waar het kan, besparen waar het moet en geen onnodige uitgaven.

Geen zin in schoonmaken

Op zich kan ik me daar prima in vinden, het is fijn een appeltje voor de dorst te hebben. Maar we verschillen wel van mening over wat die onnodige uitgaven dan zijn. Zo hecht ik veel waarde aan mijn maandelijkse bezoekje aan de kapper om mijn haar bij te kleuren, terwijl hij roept dat ik dat ook thuis kan doen. Al houdt hij zich op dat vlak nog een beetje in, het gaat immers om mij, en ik mag dit voor mezelf beslissen.

Dat hij elke week een biertje doet met vrienden, vind ik ook prima. Maar wat ik daarnaast ook belangrijk vind, is een schoon huis, opgeruimd en wel – dan voelt het ook meteen lichter in mijn hoofd. Alleen: ik heb er door mijn drukke werkdagen nauwelijks de tijd voor en áls ik dan vrij ben, wil ik wat leuks doen. En dus niet drie uur spenderen aan het poetsen van mijn huis; zonde van mijn tijd.

‘Een schoonmaakster? Zonde van het geld’

Dus opperde ik, toen we hier net woonden, een schoonmaakster. Ik had iemand gevonden voor drie uurtjes per week, 45 euro in totaal. Job wilde er echter niets van weten. Iemand inhuren om schóón te maken? Dat konden we zelf toch wel doen, vond hij. Op zaterdagochtend, zondagmiddag, desnoods in de avonduren. Geld eraan uitgeven ging echt niet gebeuren, zei hij. ‘Dat is 180 euro per maand, hartstikke zonde’. Lange tijd gaf ik eraan toe en maakten we ons huis zelf schoon. Of nou ja, ik, want dat ‘samen’ viel me behoorlijk tegen. Dan moest Job weer werken, of had hij afgesproken met vrienden, of ging hij sporten. Stond ik weer in mijn eentje de wc te schrobben. Maar hoezeer ik het gesprek ook aanwakkerde, Job was pertinent tegen een schoonmaakster.

Brandschoon huis

Een paar maanden geleden was ik er klaar mee en belde ik de schoonmaakster die ik destijds op het oog had. Of ze een proefdagje kon doen – dan kon ik in elk geval kijken of ik zelf tevreden was. Ze kwam, zag, maakte schoon en ik was na afloop dolgelukkig. Héérlijk dat ik er zelf niks voor hoefde te doen. Ha, ze deed het zelfs beter dan ik. En Job? Die had niks in de gaten toen ik zei dat ik had gepoetst – hij had geen idee dat het veel grondiger was dan normaal.

Opgebiecht: stiekem een schoonmaakster

Dus besloot ik de stoute schoenen aan te trekken en belde de schoonmaakster opnieuw. Nu komt ze elke week poetsen op een tijd dat Job niet thuis is. Want ja, ik durf hem écht niet op te biechten dat ik iemand heb ingehuurd. Enerzijds omdat hij het niet zou willen, anderzijds omdat ik dus al een paar maanden geld van mijn eigen rekening doorsluis naar de schoonmaakster. En dat dus voor hem verzwijg. Laatst ging het zelfs bijna mis: Job belde dat hij eerder naar huis kwam, waarna ik halsoverkop voorstelde om dan even samen wat boodschappen te doen omdat we niks in huis hadden. Toen we weer thuiskwamen was de schoonmaakster net weg, gelukkig.

Vrolijkere vriendin

Nee, het voelt niet helemaal goed, maar ik ben zó blij met de hulp die we nu hebben, dat ik mijn schuldgevoel op de koop toeneem. En als Job dan een keer wel de stofzuiger door het huis haalt, is dat een mooi extraatje. Bovendien heeft Job ook veel aan deze situatie, want al weet hij niet hoe het komt, hij krijgt er wel een vrolijkere vriendin voor terug. En dat is ook wat waard, toch?”

Vorige Volgende

Reacties