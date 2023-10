Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe datingtrend ‘ghostlighting’ belooft je in de war te brengen (zo ga je ermee om)

Het wordt je als vrijgezel tegenwoordig erg moeilijk gemaakt om iemand te vinden, waar het op romantisch gebied mee klikt. Dit komt voornamelijk door de toxic datingtrends die veel singles te laat herkennen. Een daarvan is ghostlighting, een combinatie tussen ghosten en gaslighting.

Klinkt als de hel op aarde, toch? In een eerder artikel legden we je uit waarom ghosten zo pijnlijk is.

Tal van toxic datingtrends

Veel vrijgezellen kennen het bekende fenomeen dat ghosten heet. Hierbij laat iemand van de een op de andere dag niks meer horen, zonder enige uitleg. Dat was ‘m dan ineens, die prille romance.

Daarnaast heb je ook nog gaslighting. Die term kennen veel mensen wel. Dit is een vorm van manipulatie waarbij mensen gaan twijfelen aan de realiteit. Een ‘gaslighter’ verdraait de waarheid met zoveel zelfvertrouwen, dat mensen daarin gaan geloven.

‘Ghostlighting’

Als je ghosting en gaslighting combineert, krijg je iets dat niet bepaald gezond is in een relatie.

Nu is er dus een nieuwe datingtrend die ghostlighting heet. Dat is een combinatie tussen ghosten en gaslighting. Het lijkt voornamelijk op ghosten, waarbij iemand niks meer van zichzelf laat horen. Het vervelende aan deze trend is alleen dat na het ghosten, iemand na een tijdje ineens weer opduikt. Niet omdat iemand het daten óf zelfs de relatie (want ja, ook in relaties komt dit voor) weer wil oppakken, maar om bevestiging van de ander te krijgen dat de schuld van de breuk niet bij hen ligt.

Niemand zit hier natuurlijk op te wachten, vooral als je alles al een plekje hebt kunnen geven. Als het tóch op je wordt toegepast, zijn hier een aantal tips hoe je er het snelst korte metten mee maakt.

Zo ga je om met ghostlighting

1. Stel grenzen

Als je merkt dat je geghostlight wordt, is het belangrijk om meteen duidelijke grenzen te stellen. Je kunt een ghostlighter herkennen aan de slachtofferrol die diegene aanneemt, hierdoor wordt er flink ingespeeld op jouw emoties.

Ook kan iemand net doen alsof gezamenlijke momenten niet hebben plaatsgevonden of niet belangrijk waren. Hierdoor blijft het contact oppervlakkig en toont de persoon in kwestie geen berouw. Als dat het geval is, is het belangrijk om te beslissen of het de moeite is om het contact voort te zetten.

2. Contact verbreken

In contact blijven met je ex of scharrel kan altijd, maar als je merkt dat iemand je probeert te ghostlighten, is het contact verbreken de beste optie. In het begin is het lastig, maar na een tijdje kom je erachter dat dit beter is voor beide partijen. Stop in de tussentijd je energie in de dingen die het echt waar zijn, zoals vrienden en familie.

3. Neem mensen in vertrouwen

Het is belangrijk om over deze vervelende gebeurtenis te praten. Neem iemand in vertrouwen en vertel wat er aan de hand is. Doe dit vooral op je eigen tempo.

Het kan opluchten om hulp in te schakelen en is een groot teken van zelfliefde. Onthoud dat je nooit genoegen moet nemen met iemand die jou tekort doet.

Vorige Volgende

Reacties