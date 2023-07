Dit zijn de leukste vragen om te stellen tijdens een spelletje ‘doen, durf of de waarheid’

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vroeger speelde je zo veel meer spelletjes met je vrienden. Waar het nu toch al snel neerkomt op een 30 seconds-sessie (inclusief veel frustratie), waren we vroeger een stuk creatiever. We deden bijvoorbeeld ‘doen durf of de waarheid’ en zo kwam je toch veel te weten over je vrienden. Wil je ‘t nog eens kans geven? Wij zetten de leukste vragen voor je op een rij.

Doen, durf of de waarheid

Een leuk spelletje om meer te weten te komen over je vrienden en om eens lekker te lachen, daar is doen, durf of de waarheid goed voor. Wil jij ‘t wel weer eens spelen? Wij zetten de leukste vragen en opdrachten op een rij.

De waarheid

Wat is het gekste dat je ooit voor de spiegel hebt gedaan? Wat is het laatste dat je hebt opgezocht op je telefoon? Welke celeb zou jij wel naakt willen zien? Heb je ooit een scheet gelaten en iemand anders de schuld gegeven en zo ja, wie? Wat is jouw slechtste eigenschap? Heb je ooit wel eens in je broek geplast als volwassene? Wie is de knapste persoon in deze ruimte? Wat is het goorste dat je ooit hebt gedaan? Wie in deze kamer zou jij willen zoenen? Ben je wel eens vreemdgegaan? Heb je ooit wel eens de wet overtreden? Wat is de raarste droom die je ooit hebt gehad? Welk kledingstuk zou je echt een keer willen dragen maar durf je niet? Wat weten mensen nog niet over jou? Wat is de gekste plek waar je ooit seks had? Wie is je slechtste bedpartner? Wie is je beste bedpartner? Wat is het raarste wat je ooit hebt gedaan toen je dronken was?

Durf/doen

Bel de laatste persoon in je bellijst en roep alleen ‘miauw’, hang daarna op Loop de rest van de avond als een krab Doe mascara op bij de persoon naast je Plak je mond dicht met plakband voor de komende 10 minuten Ga op de grond liggen en doe een worm na Laat iemand uit de groep iets op je arm schrijven met permanent marker Voor singles: zoen de persoon naast je voor 5 seconden Eet een lepel saus (mayo, sambal, mosterd) Praat de komende rondes met een accent naar keuze Zing je favoriete guilty pleasure liedje Laat de laatste foto uit je fotorol zien Doe een radslag Geef de persoon naast je 10 lippestift kussen op random plekken Bestel een pizza voor je gezelschap Wissel van outfit met een persoon naar keuze Zet een lelijke foto van jezelf op je Instagram Story

Veel plezier!