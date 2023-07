Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom je lang moet wachten op medicijnen: ‘Talloze patiënten de dupe’

Apothekers in Nederland luiden de noodklok: nog dit jaar zullen de medicijntekorten tot recordhoogte stijgen. Vorig jaar waren de levertijden van medicijnen ook al lang, maar dit jaar loopt het de spuigaten uit. Dat zegt apothekersorganisatie KNMP.

Zo stelde de organisatie vorig jaar 1514 tekorten vast, de eerste helft van 2023 waren medicijnen al 1179 keer minstens twee weken lang niet leverbaar. Dat meldt persbureau ANP. Die enorme tekorten komen door problemen met de productie, distributie en kwaliteit. „Geneesmiddelentekorten spelen over de hele wereld. We kennen de lijsten van Europese tekorten”, zegt KNMP-voorzitter Aris Prins. „Maar we zien steeds meer middelen die alleen in Nederland niet beschikbaar zijn.”

Importeren uit buitenland

Om de tekorten zoveel mogelijk het hoofd te bieden en patiënten niet te lang te laten wachten, worden nu veel medicijnen geïmporteerd uit het buitenland. Een voorbeeld hiervan is het jichtmedicijn allopurinol. Volgens voorzitter Aris Prins is dat medicijn ‘in de landen om ons heen gewoon beschikbaar’. In Nederland is dat maar heel beperkt leverbaar. „Dit raakt een groep van 150.000 jichtpatiënten”, zegt Prins.

Ook medicijnen tegen hartaandoeningen of infecties zijn moeilijk leverbaar. „Zo kunnen we niet voort”, vindt Prins. „Apothekers zijn dagelijks in de weer voor talloze patiëntengroepen die hiervan de dupe zijn. Grote groepen mensen die kampen met bijvoorbeeld hartaandoeningen, jicht of infecties kunnen er niet meer dagelijks op rekenen dat hun geneesmiddel beschikbaar is in de Nederlandse apotheek”, stelt de organisatie.

Grotere voorraad medicijnen

Vanaf dit jaar moesten handelaren en groothandelaren nog verplicht een zogenoemde ‘ijzeren voorraad’ aanleggen. Zo maakte minister Ernst Kuipers vorig jaar juli bekend. Met die voorraad medicijnen, zouden ze minstens vier tot zes weken vooruit moeten kunnen.

Toch nemen de tekorten dit jaar alleen maar toe, ziet Prins. Volgens hem zijn er andere oplossingen nodig. „Het is zaak dat in Nederland alle relevante partijen met de hoogste spoed beslissingen nemen over oplossingen.”