Hoe je de strijd met fruitvliegjes aan gaat met wijn, azijn, een heuse val en… een pantykous

Ach ach, die irritante fruitvliegjes. Komen we daar dan n贸贸it vanaf? Denk je nog zo je best gedaan te hebben voor een schoon en fris huis, heb je blijkbaar toch weer iets over het hoofd gezien. Kortom: hoe kom je er dan zo snel mogelijk vanaf?

Goede tips tegen fruitvliegjes: we kunnen ze gerust zo af en toe blijven geven. Helemaal verdwijnen zullen die irri-dingen die zo snel en springerig heen een weer vliegen nu eenmaal nooit. Ook Metro gaf eerder al tips. In de coronazomer van 2020 bijvoorbeeld – hadden we blijkbaar eens wat anders om over te schrijven – en toen ging het onder meer over het stofzuigen van je aanrecht, het nooit vergeten je vuilniszak weg te brengen naar de afvalbak en over een bakje stroop.

Fruitvliegjes ruiken het als je iets lekkers hebt

Vandaag bracht het platform Gezondnu meerdere tips tegen fruitvliegjes naar buiten. En die willen we je echt niet onthouden. Geen stuk fruit is namelijk veilig voor deze ieniemienie-vlieg. Rottend fruit al helemaal niet.

Dat fruitvliegjes vooral in de zomer bij de fruitschaal te vinden zijn, is niet toevallig. In de zomer overleven ze gemakkelijker dan in de winter en bij warme temperaturen planten ze zich razendsnel voort. Fruitvliegjes zijn dol op fruitsuiker, en in de zomer wordt fruit snel rijp. Fruitvliegen komen van buiten naar binnen, zodra ze iets 鈥榣ekkers鈥 ruiken. De vliegjes voeden zich met plantaardige voeding en drankjes. Het is dus een fabel dat ze alleen op fruit afkomen.

Overrijp, beschimmeld en kunstmest

Rot, beschimmeld of overrijp fruit. Het maakt het nog aantrekkelijker voor de fruitvlieg. De tip is dan ook: gooi weg (of leg het in de koelkast) wat de fruitvliegjes aantrekt. Alleen d谩n zal je ze niet meer tegenkomen in je huis. Let vooral op:

Overrijp, rot en beschimmeld fruit

Rot en beschimmelde groenten

Wijn- of bierrestjes in een opgedroogd glas

Gemorst vruchtensap

Planten waarvan de blaadjes dor of rot zijn en verwelkte bloemen

Tuinaarde en potgrond met kunstmest of plantenvoeding

Bedorven voedsel in de vuilnisbak

Koffieresten, gebruikte koffiepads en theezakjes.

Zeven tips tegen fruitvliegjes

De tips van Gezondnu:

1. Was je fruit grondig

Voordat je fruit op de fruitschaal legt, kun je de vruchten het beste grondig wassen onder stromend water. Ook belangrijk: laat fruit niet langer dan twee dagen liggen. Geen tijd? Bewaar groente en fruit dan in een afgesloten bak of in de koelkast. Spoel bier- en wijnflessen goed af en zorg dat de vuilnisbak goed sluit en op tijd wordt geleegd. In de zomer kun je etenswaren beter meteen buiten in de container gooien dan binnen in de prullenbak

2. Een laagje rode wijn

Fruitvliegjes zijn dol op alcohol. Daar kun je handig gebruik van maken door de vliegjes te lokken. Zet ergens een bijna lege wijnfles met een klein bodempje rode wijn en de fruitschaal wordt met rust gelaten.

3. Afwasmiddel met azijn

Als je last hebt van een fruitvliegjesplaag, zet dan een bakje azijn neer en voeg er een druppel vloeibare zeep aan toe. De fruitvliegjes zullen daardoor snel verdrinken. Ook kun je wat azijn in het putje van je wasbak en in het afvoerputje gieten. Omdat daar meestal water in staat, is het een ideale voedingsbron voor fruitvliegjes.

4. Sinaasappel met kruidnagel

Wat ook schijnt te werken 茅n lekker ruikt: sinaasappel met kruidnagel. Snijd een sinaasappel doormidden en steek er wat kruidnagels in.

Frisse lucht doet wonderen tegen fruitvliegjes

5. Frisse lucht

Frisse lucht doet altijd wonderen. Een warme ruimte is een ideaal leefklimaat voor de fruitvlieg. Zorg daarom voor genoeg frisse lucht. Houd de keuken goed schoon en blijf regelmatig stofzuigen.

6. Fruitvliegjesval maken

Net als voor wespen en muggen, kun je ook een val maken voor de fruitvlieg. Neem een klein, plastic bakje met dekseltje, doe er een laagje honing in (of iets anders zoets), prik een gaatje in de deksel en… klaar. Je kunt ook een schaaltje afdekken met folie en daar een gaatje in prikken.

7. Pantykous met mottenbal

Geen zin in fruitvliegjes in je prullenbak? Vul dan een pantykousje met een mottenbal en hang het aan de bovenrand aan de binnenkant van je prullenbak. Weg zijn die beestjes.