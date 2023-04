Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wetenschappers kraken code: mannenpil eindelijk in zicht?

Wetenschappers hebben een gen ontdekt dat essentieel is voor mannelijke vruchtbaarheid. Door dit gen te deactiveren, kan een man onvruchtbaar worden. Hiermee komt de mannenpil dichterbij, meldt het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications.

De onderzoekers namen het gen Arrdc5 onder de loep. Dat is voornamelijk aanwezig in de testikels van muizen, varkens, koeien én mensen. Muizenexperimenten tonen aan dat deactivering van dit gen de vruchtbaarheid drastisch verlaagt. Het aantal spermacellen dat de mannelijke diertjes produceerden daalde met 28 procent, hun beweeglijkheid vertraagde 2,8 keer en 98 procent had een abnormale vorm. Hierdoor konden ze vrouwtjes niet meer bevruchten.

Mannenpil zonder gezondheidsnadelen

Het effect van het uitschakelen van Arrdc5 is gerelateerd aan het eiwit dat het gen codeert. Dit eiwit is cruciaal voor normale spermaproductie. Nu de functie van dit gen bekend is, wordt een mannenpil realistischer. Momenteel zijn condooms en sterilisatie de enige anticonceptie-opties voor mannen.

Eerdere pogingen om een mannenpil te maken faalden door bijwerkingen, zoals verminderd libido en hormonale gezondheidsproblemen. Sommige bleken zelfs blijvende vruchtbaarheidseffecten te hebben. Het deactiveren van Arrdc5 of het gecodeerde eiwit vermijdt deze nadelen, omdat de hormoonhuishouding van de man niet wordt verstoord.

Tijdelijke onvruchtbaarheid

Een pil die het Arrdc5-eiwit aanpakt, zou een omkeerbaar effect hebben, zodat mannen na het stoppen weer vruchtbaar worden. De onderzoekers benadrukken het belang van deze omkeerbaarheid: „Je wil de mogelijkheid om sperma te maken niet voorgoed wegnemen.”

🐃 Ook voor dieren? Aangezien het Arrdc5-gen bij bijna alle zoogdieren voorkomt, is het ook interessant voor diersoorten in het zoeken naar anticonceptie. Dit kan helpen bij populatiebeheersing en het voorkomen van plagen. Nu moeten bijvoorbeeld op de Oostvaardersplassen nog vaak herten afgeschoten worden om de populatie onder controle te houden.

De onderzoekers onderstrepen het belang van mannelijke anticonceptie: „Het ontwikkelen van een methode om de populatiegroei te beperken en ongewenste zwangerschappen te voorkomen is cruciaal voor de mensheid. Nu hebben mannen weinig opties en weinig kiezen voor sterilisatie. Als deze ontdekking leidt tot een anticonceptiepil, kan dit een revolutie teweegbrengen.”

Mannenpil niet volgend jaar in het schap

Net als bij andere wetenschappelijke ontdekkingen, zal deze vondst nog niet direct leiden tot een medicijn dat volgend jaar beschikbaar is. Na een wetenschappelijke ontdekking volgt doorgaans een lang traject van onderzoek, ontwikkeling en goedkeuring.