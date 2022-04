Het Metro-panel over de stelling: ‘De mannenpil is te mooi om waar te zijn’

'Commercieel nog nooit interessant geweest om een mannenpil op de markt te brengen'

„Ik denk dat het goed is dat er een mannenpil komt, zodat mannen en vrouwen meer keuzemogelijkheden hebben. Het kan heel goed dat sommige vrouwen de regie zelf willen houden, en kunnen blijven kiezen voor (hormonale) anticonceptie, maar er zijn ook mensen die het op een andere manier willen verdelen. Dus de keuzemogelijkheid is heel belangrijk. Je bent samen verantwoordelijk voor een eventuele zwangerschap, en dus wie de anticonceptie verzorgt. Maar het hangt ervan af hoe de relatie is opgebouwd, en hoe zij denken over anticonceptie. Ik vind de mannenpil in ieder geval een goede ontwikkeling.

Sommige vrouwen willen bijvoorbeeld om medische redenen geen hormonale anticonceptie gebruiken, of ervaren veel bijwerkingen en dan is de man dus een keer aan de beurt. In een beginnende relatie, waar je elkaar nog niet goed kent, kan het vertrouwen rond een mannenpil ontbreken en wil de vrouw liever zelf de regie houden. In een langdurige relatie kun je de last misschien wat beter verdelen. Die keuzemogelijkheid, en de verschillende contexten, bepaalt wat je doet.”

‘De mannenpil is op een laag pitje gezet’

„De techniek om een mannenpil uit te brengen is er al, alleen bestaat er een commerciële of farma-economische achtergrond die de komst van een mannenpil tegenhoudt. Er zit een hele wereld achter het introduceren van farmaceutische middelen. En het is nog nooit, commercieel gezien, interessant geweest om een mannenpil op de markt te brengen. Men heeft er niet goed in geïnvesteerd, en achteraf gezien vind ik dat ergens wel spijtig. Want waarom is destijds niet al deze extra keuzemogelijkheid aangeboden? Maar daar zit ook weer een andere kant aan. Want de opkomst van de anticonceptiepil voor vrouwen was een uiting van emancipatie. Vanaf toen kon de vrouw zelf beschikken over haar reproductie. En dat gaf vrouwen de mogelijkheid om hun eigen seksualiteit te verwerven. Dat heeft de mannenpil misschien toch een beetje op een laag pitje gezet. En dan kan je achteraf denken: waarom is het niet tegelijkertijd ontwikkeld? Maar goed, zo gaat dat soms.

De intentie onder hoogopgeleide mannen om een mannenpil te gebruiken lijkt vrij hoog te zijn, rond de 80 procent. Mannen zouden het dus best wel willen, en staan er best voor open. Uit sommige onderzoeken blijkt ook dat vrouwen er meer vertrouwen in krijgen dat mannen een anticonceptiepil zorgvuldig gebruiken. Dat verschuift dus, tegelijkertijd is er meer vraag en aanbod én er is meer publiciteit. Maar het is een vrij complex geheel, het had eerder ontwikkeld kúnnen worden. Maar dat geldt ook voor de vrouwenpil, hadden onze grootmoeders die maar gehad. Als de aandacht en bereidheid voor een mannenpil aanhoudt, dan zou er over een jaar of tien wel een keer een mannenpil moeten zijn. Het is een kwestie van tijd, maar de toekomst voorspellen blijft lastig.”