Dit is de meest onderschatte skill voor succes volgens onderzoek

Niet iedereen is hetzelfde. Toch zijn er behoorlijk wat overeenkomsten te vinden tussen bepaalde types. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat selfmade miljonairs meer met elkaar gemeen hebben dan je verwacht. Maar ook voor succesvolle (introverte) mensen heeft Harvard een gemene deler gevonden. En die skill wordt nogal eens onderschat.

Voor de introverte mensen onder ons kan een stroom aan sociaal contact voor de nodige stress zorgen. Dat gold in ieder geval voor Juliette Han, neurowetenschapper aan de Harvard Universiteit. Als echte introvert maakte ze zich aan de start van haar promotieonderzoek zorgen over haar communicatievaardigheden. Onnodig, blijkt uit haar onderzoek. Want juist introverte personen bezitten een kwaliteit die in iedere sector juist van groot belang is. Geen noodzaak om jezelf allerlei extraverte eigenschappen toe te eigenen, dus.

Onderschatte skill: duidelijk en helder formuleren

Volgens de neurowetenschapper bezit een groot deel van de – overwegend – ingetogen types de capaciteit om duidelijk te schrijven. Doordachte en strategische boodschappen zijn van groot belang. Met de kwaliteit om helder te formuleren, kun je het volgens de Harvard academicus ver schoppen. Om je schrijfvaardigheid optimaal te benutten, heeft promovendus Han vijf tips op een rij gezet.

1. Kies het juiste communicatiekanaal

Bedenk goed wat de boodschap is, vóórdat je allerlei berichten de wereld instuurt. Wil je de resultaten van een nieuw onderzoek delen? Dan kan het slim zijn om bijvoorbeeld een Powerpoint te maken. Wil je even een nieuwtje delen met collega’s? Schrijf dan een beknopte mail. Een korte vraag? Kies dan bijvoorbeeld voor Teams.

2. Succesvol zijn? Mijd jargon

Zeker bij externe communicatie is dit belangrijk: vermijd vakjargon. Begrippen als engagement of branded content zijn binnen de marketingwereld misschien alom bekend, maar dat geldt niet in ieder vakgebied. Gebruik zo veel mogelijk bekende termen. Kies voor taalgebruik dat helder is voor een leek. Klinkt logisch, maar in praktijk zien we het tenenkrommende kantoorjargon eindeloos veel voorbij komen.

3. Vraag zo min mogelijk van de lezer

De volle mailbox is voor velen een bekend fenomeen. Hoe fijn als in het begin van een mail – of zelfs in de onderwerpregel – duidelijk wordt wat de verzender wil vertellen. Wil je een idee pitchen? Of kom je terug op een vergaderpunt van gisteren? Begin daarmee. Verwacht je vervolgens iets van de ontvanger? Doe een suggestie wanneer je reactie wil ontvangen en maak duidelijk wát je precies in die reactie verwacht.

4. Deel je (denk)proces

Hoe langer jij zelf ergens aan hebt gewerkt, des te belangrijker deze stap is. Wil jij resultaten van een onderzoek delen? Vergeet dan niet met de lezer te delen wat jij hebt gedaan. Heb je een experiment uitgevoerd? Leg dit nog kort uit. Het versterkt jouw argumenten wanneer de lezer snapt waar jij je kennis op gebaseerd hebt.

5. Wees precies

Taalfouten, typefouten, grammaticale slordigheden: probeer die zo veel mogelijk te vermijden. Lees je bericht altijd na. Wees ook voorzichtig met grapjes of een sarcastische toon in berichten. Hoe hilarisch het in je eigen hoofd klinkt, in tekst kunnen zinnen op allerlei verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Tot slot: hou het kort. Zo kort mogelijk. Verwijder onnodige woorden en wees bondig.