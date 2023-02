Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Mijn geheime liefde verlaat zijn vrouw niet, moet ik met de relatie stoppen?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Rosa (38), die twijfelt of ze haar relatie met haar geheime liefde moet verbreken.

„Het was liefde op het eerste gezicht toen ik Maikel vijf jaar geleden ontmoette. Ik was met vriendinnen op een festival en hij was daar met een vriend. Onze blikken kruisten elkaar en ik verdronk meteen in zijn diepbruine ogen. Ik kan het niet verklaren, voelde een enorme aantrekkingskracht. We kletsten de hele middag en avond en toen mijn vriendinnen afzwaaiden en ook zijn vriend naar huis ging, pakten wij de laatste uurtjes op het festival nog even mee. Ja, er werd meteen gezoend, het was echt magisch. Voor mij kwam de liefde ook op het juiste moment: mijn vorige relatie was al twee jaar uit en als single moeder was het best lastig een leuke man te vinden.

Aap uit de mouw

In de weken die volgden spraken we zo vaak mogelijk af, al bleek dat voor Maikel soms lastig. We wonen slechts een halfuur bij elkaar vandaan, maar Maikel heeft een drukke baan en moest vaak overwerken. Ook spraken we altijd bij mij thuis af omdat hij naar eigen zeggen in een fikse verbouwing zat. Door zijn drukke schema moest hij onze dates ook weleens afzeggen. Kan gebeuren natuurlijk, maar toen hij in één week tijd drie keer cancelde, was ik het zat. „Dan kom ik nú jouw kant op”, riep ik. Toen kwam de aap echter uit de mouw: schoorvoetend gaf Maikel toe dat hij getrouwd was en daarom thuis niet weg kon. Ik hing meteen op toen ik dat hoorde en verwijderde zijn nummer, zo woest was ik. Wilde ook niks meer met hem te maken hebben. Getrouwd? Hoe kon ik er zo zijn ingetrapt?!

Geen liefde

Maikel bleef me in de weken daarop appen en bellen met excuses. Ik probeerde hem te negeren, maar tegelijkertijd miste ik hem ook enorm – ik was immers dolverliefd en kon mijn gevoel niet ineens uitzetten. Na de zoveelste smeekbede liet ik hem toch langskomen om in elk geval zijn verhaal te doen. Hij vertelde dat hij weliswaar getrouwd was, maar dat er van liefde geen sprake meer was. Voor hem waren het vooral financiële redenen om nog samen te blijven – ze zouden er allebei niet zo goed vanaf komen als ze hun huis zouden verkopen. Maar goed, Maikel verzekerde me dat er vooral sprake was van een broer-zus relatie, en dat zijn vrouw dat ook wist maar dat zij daar nog niet aan wilde toegeven. Om die reden hield hij onze relatie nog even geheim.

Dilemma: uitmaken of niet

Het verdient geen schoonheidsprijs, maar ik ging erin mee. Maikel beloofde me namelijk gouden bergen. Hij zou het zijn vrouw vertellen en wij zouden samen verder gaan, want zijn toekomst was met mij. Maar in de periode erna kwam er steeds iets tussen: eerst werd zijn schoonmoeder ziek, toen kwam zijn vrouw in de ziektewet terecht en zo was er altijd wel wat. Ik snap dat je dan niet over een scheiding begint, maar inmiddels zijn we vijf jaar verder en is mijn geduld op. Ik heb hem al zóveel kansen gegeven. En ik hou met heel mijn hart van Maikel, maar ik kán gewoon niet meer, het kost zoveel energie. Ik ben het zat om op de tweede plek te komen, dus ik neig er eigenlijk naar om het uit te maken. Ik moet daarnaast aan mijn eigen dochter denken. Zij kent Maikel inmiddels ook goed en snapt niet waarom hij nog steeds niet bij ons woont. Misschien voel ik me daar wel het meest schuldig over, dat ik haar een relatie met hem heb laten opbouwen. De teleurstelling zal denk ik groot zijn bij haar.

Nog steeds hoop

Soms denk ik: ik neem het heft zélf in handen en bel zijn vrouw op. Maar ik vind dat het niet aan mij is. Bovendien moet Maikel de intrinsieke motivatie hebben om zijn huwelijk te beëindigen. Wat is onze relatie anders waard? En toch, ook al weet ik inmiddels beter, blijf ik hoop houden. Maikel bedoelt het niet kwaad, hij heeft de zaken alleen totaal verkeerd aangepakt. En die liefde voor hem, die is er nog steeds. Kortom: wat moet ik nou doen?”

Wat vind jij dat Ferdi moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies aan Ferdi (46), die buiten de schoolvakanties om een paar dagen op wintersport wil, maar twijfelt of hij zijn zoon daarvoor ‘ziek’ kan melden.

Sharon vindt: „Ik zou dit nooit doen. Niet zo zeer om de lesstof die ze zouden missen, maar om de boodschap die je meegeeft. Namelijk, dat je onder je plichten uit mag komen als het voor eigen gewin is.”

Jan zegt: „Dus je haalt je kind van school, maar op je eigen werk zijn er geen mogelijkheden om vrij te nemen? Tja, dan maar geen wintersportvakantie dit jaar. Een luxeprobleem wat mij betreft.”

Nicole tipt: „Het ligt ook aan de school, want de ene school doet er niet zo moeilijk over en de andere wel. Maar ik zou dan wel officieel vrij vragen en niet ziekmelden.”





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

„Wat zijn nou drie dagen – waarvan de dinsdag een halve schooldag is?” Posted by Metro Holland on Wednesday, February 1, 2023