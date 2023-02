Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ouderschapsbingo: welke van deze 11 uitspraken kun jij dagelijks (vele malen) afvinken?

Hoe vaak gebeurt het je wel niet dat je iets tegen je kids zegt en dat je daar plotseling je eigen moeder in terughoort? Die typische uitspraken van ouders noemen wij, Metro‘s ervaren collega’s van Famme, dus Ouderschapsbingo!

Nee, jij zal echt nooit je moeder worden. Want djeeeez… wat was die irritant met haar gevleugelde uitspraken om jou op te voeden. Nee, dat ga jij niet doen. Toch?

Net je moeder

Maar helaas, ook jij valt waarschijnlijk voor precies diezelfde irritante uitspraken. En jouw vrienden precies zo. Want ja, die kids gaan toch door dezelfde fases heen waarin je ze moet opvoeden. En dan vliegen plots die zo diep in je brein gewortelde zinnen uit je mond. Want ja, die omschrijven toch precies wat je bedoelt.

Dus ja, maak er gewoon het beste van en speel met je partner ouderschapsbingo! Hoe vaak per dag kun jij deze uitspraken van ouders afvinken?

1. ‘Gebruik je woorden’

… en uit je frustraties niet telkens in een hysterische huilbui!

2. ‘En wat zeg je dan…?’

Ja, ook als je van oma speelgoed krijgt waar je eigenlijk al drie jaar te oud voor bent.

3. ‘Kom op, twee happen en dan mag je van tafel’

… Want ook ik ben ook echt heeeelemaal klaar met deze strijd, maar wat voor een moeder zou ik zijn als ik je zonder eten van tafel laat gaan…

4. ‘Voorzichtig’

Al weet je dat dat gewoon echt niet in het DNA van een peuter zit.

5. ‘Samen delen, samen spelen’

Want we horen allemaal de zeemeeuwen van Finding Nemo in ons hoofd zodra je kleine weer zijn speelgoed begint te claimen wanneer er een ander kindje in de buurt komt „mine, mine, mine, mine…”

6. ‘Jas aan en gaan’

Want echt, we zijn al te laat en ik ga niet nog een keer in discussie over welke schoen aan welke voet moet.

7. ‘Hand voor je mond als je hoest!’

Fijn, die dagen dat je kind op de opvang is en jij rustig kunt werken. Maar dat betekent niet dat jij ‘s avonds ook het liefst je bordje eten met een laagje crèche-bacillen eet.

8. ‘Ik tel tot drie en als je dan niet…’

En dan tellen tot twee en drie-en-een-half-kwart…

9. ‘Moet je plassen?’

Als je kleine weer naar het kruis grijpt terwijl je midden op de snelweg in de auto rijdt…

10. ‘Eérst handen wassen’

Wanneer je net terug bent van de kinderboerderij waar de kids uitgebreid elk dier hebben geaaid en over de grond tussen de geiten hebben gerold, en ze afrennen op de stapel vers gebakte koekjes op het aanrecht.

11. ‘Voor je kijken als je loopt’

Als je kleine weer eens achterom kijkt terwijl er keihard wordt afgestevend op een paal/winkelbord/oud dametje…