Werkt ‘tot 10 tellen’ écht als je boos bent?

Je bent gefrustreerd, je bent al de hele dag niet in een goed humeur en dan maakt iemand een opmerking die bij jou niet goed valt. Voor je het weet floep je er een nare opmerking uit en ontstaat er misschien zelfs ruzie. Even tot 10 tellen’ is een uitdrukking die je vast weleens gehoord hebt, maar dat is in the heat of the moment niet altijd makkelijk. Bovendien, helpt dat tellen eigenlijk wel?

Hoewel je vast wéét dat je woede inhouden en tot 10 tellen vast helpt, moet de woede er bij sommige mensen gewoon even uit. Ook al heb je misschien al snel spijt na de ontploffing, want is het nou alweer gebeurd? Het is goed om niet meer zo boos te willen worden, maar helpt tot 10 tellen wel?

Hoe werkt tot 10 tellen tegen woede?

Hoewel tot 10 tellen simpel lijkt, zit er wel degelijk een gedachte achter. Allereerst neem je even pauze als je tot 10 telt, wanneer iemand iets zegt wat niet leuk is of waar jij boos van kunt worden. Een kwade reactie is snel gemaakt en door te tellen verminder je de kans dat je iets zegt waar je later spijt van krijgt.

Als je tot 10 telt, verschuift ook je aandacht. Blijf je boos, dan blijf je vaak hangen in die emotie en wind je je op over een gemene opmerking die iemand maakte. Doordat je er zo over nadenkt en in de emotie opgaat, voed je die emotie als het ware. Tel je tot 10, dan let je op het tellen zelf en de gedachte aan je ruzie of iemands nare opmerking verdwijnt naar de achtergrond.

Daarnaast krijg je de controle over je ademhaling terug. Heb je namelijk weleens gemerkt wat er met je ademhaling gebeurt als je boos bent? Het gaat sneller, gejaagder, of je haalt hoger in je borst adem. In de korte tijd die je dan niet bezig bent met de ruzie of de reden waarom je boos bent, kun je je op je ademhaling concentreren.

Waarom je niet tot 10 wil tellen

Toch vindt niet iedereen dat tot 10 tellen een goed idee is. Brad Bushman, communicatie en psychologie professor aan Ohio State University heeft er bijvoorbeeld een andere mening over. Volgens hem moet je niet tot 10 tellen, omdat je je dan juist meer op de nare situatie zou focussen. In plaats van tellen, raadt hij een methode aan die ‘self-distancing’ heet.

Bij self-distancing neem je afstand van jezelf en kijk je naar jezelf alsof je een buitenstaander bent, eigenlijk alsof je de situatie bekijkt als een vlieg die op de muur zit. Heb je afstand van jezelf genomen, dan kan je nadenken over je gevoelens en die rustig analyseren.

Ga na wat je voelt en waarom, dan praat je er ook makkelijker over. Grote kans dat die ander ook ziet dat jij rustiger bent en jouw voorbeeld volgt. Je kan dan makkelijker een kalmer gesprek voeren.

Wat werkt voor jou?

Welke methode werkt het beste voor jou? Daar kom je achter door het uit te proberen. Misschien denk je nu dat deze 2 methodes best op elkaar lijken, en dat klopt, want bij beide manieren gaat het er eigenlijk om dat je even stopt en over jezelf en de situatie nadenkt.

Wilde je zorgen dat het deze keer niet op een ruzie zou uitlopen? En heb je misschien iets gedaan of gezegd waardoor dat helaas toch gebeurd is? Daar kan je van leren en dat kan je een volgende keer beter toepassen.

Houd er rekening mee dat dat toepassen tijd kost. Je hebt het niet in een keer geleerd, maar het is voor jezelf ook fijn als je beter met je boosheid kan omgaan. Dat het niet van de ene op de volgende dag meteen lukt is niet gek. Onthoud dat en geef niet op.