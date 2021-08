6 fouten die je maakt bij het wassen van je gezicht

Je gezicht wassen klinkt als iets simpels, maar het is best ingewikkeld om het op de juiste manier te doen. Sterker nog, er bestaan veelgemaakte ‘fouten’ als het gaat om het wassen van je gezicht. En een onjuiste reiniging kan weer leiden tot onder andere puistjes en droogheid.

Kortom: je gezicht wassen is een belangrijke stap. Komen de volgende zes dingen je bekend voor? Dan kan het weleens zijn dat je je gezicht verkeerd wast.

Je gezicht wassen: zo moet het

Je tanden poetsen, het wassen van je gezicht, vervolgens aan je skincare-routine beginnen. Het klinkt allemaal als iets wat je op de automatische piloot kunt doen, maar heb je weleens bedacht of dat wat je doet, wel de juiste manier is?

Deze zes fouten maak je mogelijk bij het wassen van je gezicht.

1. Verkeerde watertemperaturen

Was je gezicht altijd met warm water? Let er dan wel op dat het niet té warm is. Je gezicht wassen met te warm water kan er namelijk voor zorgen dat je huid uitdroogt. Te koud water daarentegen zorgt er weer voor dat je je make-up en viezigheid niet goed eraf wast.

2. Je laat je sieraden om

Als je je gezicht wast met bijvoorbeeld je kettinkjes nog om, kunnen je kettingen langs je huid schrapen terwijl je wast. Het beste is om als je sieraden gewoon af te doen. Vochtinbrengende crèmes en andere huidverzorgingsproducten kunnen namelijk in de spleten van je ring gaan zitten. Zonde.

3. Verkeerd washandje

Let altijd op het washandje dat je gebruikt om je gezicht mee af te drogen. Wanneer heb je het voor het laatst gewassen, zitten er nog make-upvlekken in? Je wil natuurlijk niet met een vieze handdoek je schone gezicht droogmaken.

Tip: houd een paar handdoeken apart én gebruik één kant of een hoek per wasbeurt. Dan kun je met beide kanten inbegrepen zo’n acht keer je gezicht afdrogen.

4. Te lang wachten voor je aan je skincare begint

Als je te lang wacht na het wassen van je gezicht voor je aan je skincare-routine begint, kunnen je cellen uitgedroogd blijven. Bovendien trekken serums, vochtinbrengende crèmes en oliën het beste in als je huid nog een beetje vochtig is.

5. Je kijkt niet naar het producttype

Niet alle producten hebben dezelfde gebruiksaanwijzing. Niet-schuimende producten moeten op een droge of licht vochtige huid worden aangebracht, terwijl je voor schuimproducten veel water nodig hebt.

Producten met actieve stoffen zoals AHA’s en BHA’s moet je wat langer op je huid laten zitten zodat de ingrediënten de tijd hebben om hun werk te doen.

6. Je poetst je tanden na het wassen van je gezicht

Poets altijd je tanden voordat je je gezicht wast. Echt. Als je daarna je tanden poetst, pas dan op. Heel wat ingrediënten in tandpasta kunnen voor irritaties en een droge huid zorgen én er kunnen natuurlijk bacteriën vanuit je mond op je gezicht belanden.