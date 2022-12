Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vanaf volgend jaar verbod op misleidende nep-korting

Het lijkt er op dat dit jaar de laatste uitbundige Black Friday was. Het ministerie van Economische Zaken meldt namelijk dat er een verbod komt op ‘nepkortingen’. Daarmee wordt bedoeld dat een verkoper straks niet meer in korte tijd de prijs van een product of dienst kan verhogen, de prijs daarna verlagen en dan deze ‘van-voor’-prijs vervolgens onterecht presenteren als een aanbieding of een aanzienlijke korting.

Vanaf 1 januari 2023 gaat deze maatregel gelden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zal vanwege de aangescherpte regelgeving de controles opvoeren, heeft de toezichthouder vandaag bekendgemaakt.

Geen nep-korting meer

Het nieuws was al eerder bekendgemaakt, maar er is nieuwe informatie bijgekomen: de ACM is dus straks bevoegd om toezicht te houden op de zogeheten van-voorprijzen, zoals doorgestreepte prijzen en percentages. Volgens de ACM betekent dit concreet dat kortingen die worden geboden ook daadwerkelijk kortingen zijn op de laagste prijs die gold in de dertig dagen voor de kortingsactie. Wel zijn er enkele uitzonderingen. Zo gelden de regels niet voor bederfelijke producten, producten die korter dan dertig dagen op de markt zijn en stapelkortingen.

Hierbij kan je denken aan bederfelijke levensmiddelen zoals vis, vlees, zuivel, verse groenten en fruit die slechts enkele dagen worden aangeboden en waarvan de prijs snel kan wijzigen. Het is voor verkopers onpraktisch om de prijs hiervan gedurende die tijd bij te houden. Bovendien is het uit oogpunt van duurzaamheid belangrijk dat regels voor prijsverminderingen helpen om voedselverspilling tegen te gaan.

‘Ook goed nieuws voor ondernemers’

De ACM meent dat consumenten niet misleid mogen worden met nepkortingen. „Met de nieuwe regels is de consument beter beschermd omdat de ‘van’-prijs de laagste prijs is die de periode daarvoor gold en de ‘voor’-prijs daarmee een echte korting is”, aldus de toezichthouder.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) heeft er het volgende over te zeggen: „Veel consumenten hebben weleens te maken gehad met valse ‘van-voor’ kortingsacties. Dat we hier iets aan gaan doen, is ook goed nieuws voor ondernemers die hierdoor ook te maken hadden met oneigenlijke concurrentie. En verkopers kunnen met deze maatregel uiteraard nog altijd zelf hun prijzen blijven vaststellen en échte ‘van-voor’ kortingsacties doen.”