Te veel in de zon gelegen en verbrand? Zo verzorg je je huid goed

Nog één weekend en dan is het voor nu even gedaan met de zon. Geen 8-uur lange werkdagen meer op het balkon of dagen bakken in de zon. Jammer? Nou, je huid is er misschien níet zo verdrietig over. Hoe goed we het namelijk ook proberen te voorkomen, soms lukt het niet om onze huid te beschermen tegen de zon en verbranden we. En dat is allesbehalve fijn.

Een rood hoofd, pijn met een spijkerbroek aandoen en een gevoelige huid: verbrand zijn is vervelend én het is niet goed voor je huid. Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen, maar soms gebeurt het nu eenmaal. Metro verzamelde daarom de beste manieren om jouw verbrande huid goed te verzorgen.

Verbrand door de zon? Tips om je huid te verzorgen

Ga direct uit de zon

Zien dat je zelf aan het verbranden bent, is niet altijd even makkelijk. Vaak zie je het pas als je al uit de zon bent en dan is het te laat. Bij anderen op tijd een rode huid spotten gaat (gelukkig voor jouw metgezel) vaak wat sneller. Ben je lekker met je partner, vriendin of kind in de zon en zie je dat ze aan het verbranden zijn? Jammer, maar helaas: dat betekent direct uit de zon.

Vooral voor kinderen is het belangrijk om bij de eerste signalen van een rode huid ze uit de zon te halen. Stel ze die dag dan ook niet meer bloot aan de felle zon. Is je kind toch onverhoopt verbrand geraakt? Met een lauwe douche, bad of natte handdoeken kun je de huid meteen koelen. Laat je kind daarnaast regelmatig water drinken om uitdroging te voorkomen.

Gebruik geen heet water

Een lauwe douche of bad is niet alleen goed voor verbrande kinderhuidjes; ook voor volwassenen kan dit helpen! Dus hoe erg je ook van een hete douche houdt: doe het als je verbrand bent even niet. Met een lauwe douche maak je je lichaam veel blijer. Nog beter is een lauw bad, zodat je huid niet constant geraakt wordt door harde waterstralen.

Dep je verbrande huid droog

Je lichaam droogwrijven met een grote handdoek gaat sneller, dat klopt. Maar je verbrande én dus gevoelige huid zal dit je niet in dank afnemen! Dep daarom je huid zachtjes droog als je verbrand bent.

Gebruik geen vettige crèmes

Het is slim om de eerste dagen na je verbranding vettige crèmes te vermijden. Ook raadt Nivea het gebruik van foundation af. Doordat je een crème aanbrengt op je gezicht of je lichaam, leg je als het ware een isolerend laagje op je huid. Hierdoor is het juist moeilijker voor de warmte om te ontsnappen.

Verkoelend eten voor je verbrande huid

Komkommers, yoghurt, melk: niet alleen lekker om te eten en te drinken, maar ook nog eens goed voor je huid! De etenswaren zitten vol met vocht en bieden daarom een fijne verkoeling voor een verbrande huid. En niet alleen je huid heeft extra vocht nodig, ook jijzelf. Uitdroging gaat vaak gepaard met verbranding, dus vergeet niet genoeg te drinken.

Aftersun

Aftersun kan natuurlijk niet missen in dit rijtje. Na een lange dag je huid blootstellen aan de felle zon, is het goed om aftersun met aloë vera te gebruiken. Naast dat het fijn en hydraterend is voor je huid, heeft het ook een verkoelend en kalmerend effect.

Blaren en blaasjes op je verbrande huid

Voor veel blijft een verbranding gelukkig bij een rode en gevoelige huid. Maar UV-straling kan helaas meer veroorzaken dan ‘slechts’ een rode huid. Bij extreme gevallen van verbranding kunnen er blaren en blaasjes ontstaan op de huid. Het Rode Kruis raadt af om deze door te prikken. Open blaren kunnen namelijk sneller geïnfecteerd raken. Met kinderen is het daarom belangrijk om op te letten of ook zij hun blaren en blaasjes heel laten.

Gun je verbrande huid rust

Ben je in de afgelopen dagen verbrand, maar wil je écht nog even de zon in, omdat het na het weekend voorbij is? Begrijpelijk, maar doe het niet! Arts en Zorg geeft als nummer één regel mee om uit de zon te blijven na een verbranding. Het duurt namelijk twee tot vijf dagen voordat je huid weer hersteld is van verbranding. Hou het dus even vol. Wie weet klaart het weer helemaal op na de komende week en dan kun je weer (met genoeg zonnebrand) de zon in.