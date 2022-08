Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een kijkje in andermans huis: het bohemian interieur van Tirza en Patrick

Gluren in andermans huizen: we doen het maar al te graag. Vandaag openen Tirza (29) en Patrick (31) de deuren van hun Haagse woning en worden we ondergedompeld in een warm bad van hout, bohemian interieur en behang. Heel veel behang.

Toen Tirza en Patrick het Haagse hoekhuis anderhalf jaar voor het eerst zagen, zag het er compleet anders uit. „Het was super oud en slecht onderhouden”, vertelt Patrick. „Toch vonden wij ‘m heel charmant, aangezien het van origine twee huizen zijn, samengevoegd tot één woning. Het huis heeft bijzondere hoekjes, die je ergens anders niet zo snel ziet en juist dat vinden wij heel leuk.”

Het koppel plaatste een bod en dat werd geaccepteerd. Sindsdien is er een hoop veranderd. Zo is er een nieuwe vloer gekomen en zijn zo’n beetje alle muren geschilderd. „Ik vind wit maar saai”, vertelt Tirza lachend. „Dus hebben we ook in de andere kamers het geschilderd.”

Bohemian interieur

De terracottakleurige muur in de woonkamer is het resultaat van een middagje wild verven. Tirza: „We hebben dit patroon gecreëerd met speciale kalkverf. Door de terracotta kleur krijgt de woonkamer gelijk een mediterrane sfeer.”

De schalen in de keuken komen uit een collectie van het koppel, die ze al jaren verzamelen. En de blauwe tegeltjes in de keuken? Dat is een van de eerste dingen die Tirza en Patrick hebben aangepakt toen ze begonnen met het renoveren van het huis.

Museum

„Het grootste compliment dat een collega me ooit heeft gegeven, is dat ons huis eruit ziet als een museum”, vertelt Tirza met een grijns op haar gezicht. „Er hangt iedere keer weer wat nieuws en het is nooit af.”

Met verschillende materialen zoals hout en rotan met elkaar te combineren, ontstaat er een bohemian interieur. „Het palmboom behang heb ik gezien bij de Sushi meisjes in Den Haag. Ik vond het daar zo mooi staan, maar het duurde me een eeuwigheid voordat ik het juiste behangrol kon vinden op internet.”

Veel van meubels uit het interieur van Tirza en Patrick komt van Marktplaats of uit de kringloop. Maar ook hebben de twee veel geluk gehad met straatvondsten. Zo hebben ze de rotan stoelen aan de eettafel, het koffietafeltje onder de schouw en het kleed waar hun poes op ligt gevonden op straat.

Ook heeft Tirza een aantal meubelstukken van haar tante gekregen, zoals de servieskast en een koffietafeltje. De Tong Tong Fair, een Indisch cultureel festival in Den Haag, is ook een goede plek voor om meubels te halen. De half Indische Tirza komt er graag. „Voor het eten, de planten en de meubels.”

De ornamenten op de onderstaande schouw heeft Tirza van AliExpress geplukt. „Ik wilde de schouwen in huis terugbrengen naar de oude, klassieke stijl. Toen ben ik op zoek gegaan naar houten ornamenten en vond ik deze. Ik heb ze zelf geverfd en erop geplakt.”