Dilemma: ‘Mijn schoonmaakster doet haar werk niet goed, moet ik er wat van zeggen?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Lize (38), die baalt dat haar huis niet goed wordt schoongemaakt maar dit niet durft te zeggen. Ze legt haar dilemma uit:

„Ik zeurde er al maanden om. Wat zeg ik, járen. Maar in eerste instantie wilde mijn vriend niet aan een schoonmaakster. Het gevolg: we zaten elke week te bekvechten over het huishouden. Ik vond dat hij te weinig stofzuigde, hij vond sommige huishoudelijke taken onzin – hoezó maakte ik bolletjes van zijn sokken, ze konden toch gewoon linea recta zijn kast in worden gegooid? Je begrijpt: het was een eindeloze strijd, maar met enig morren lukte het toch elke week om ons huis een beetje toonbaar te maken. Maar toen kregen we drie jaar geleden een tweeling en had ik wel wat anders aan mijn hoofd dan de badkamer poetsen – laat stáán bolletjes van de sokken maken. De zorg voor Guus en Doris vroeg al mijn aandacht en met lede ogen zag ik ons huis verslonzen. Na de zoveelste discussie stemde mijn vriend eindelijk in met een schoonmaakster. Dolblij was ik, helemaal toen mijn beste vriendin me tipte dat haar schoonmaakster nog een adresje zocht.

Van goed naar laks

Het begin was fantastisch. Mijn schoonmaakster was een lieve vrouw die hard werkte. Ik vertelde haar wat ik graag gepoetst wilde hebben, en ze deed het. En méér. Was strijken? Ramen lappen? Vaak pakte ze die dingen uit zichzelf op. Als het langer dreigde te duren dan de afgesproken tijd, vroeg ze altijd of ik dat goed vond.

We zijn nu een paar jaar verder en nog steeds is mijn schoonmaakster een lieve vrouw. Ik bied haar altijd een kop koffie aan, we kletsen even en ze gaan aan de slag. Maar ik merk wel dat ze hier en daar wat lakser wordt. De hoekjes die niet goed zijn gestofzuigd. Een kastje waar nog een stoflaag op zit. De tegels in de douche die niet zijn meegenomen. De pedaalemmerzakjes die niet zijn geleegd. Een spinnenweb dat na twee weken nog altijd in de hoek van het plafond zit. Soms merk ik zelfs dat ze haar uren niet volmaakt – zo kwam ik laatst een keer eerder thuis dan gepland en was ze al vertrokken, met nog een kwartier op de klok te gaan.

Ongemakkelijk

Mijn vriend is er als de kippen bij en vindt dat ze haar werk beter moet doen. In het begin verdedigde ik dat nog, maar ik merk dat ook ik me eraan begin te storen – niet dat ik dat hardop tegen mijn vriend zal zeggen. Natuurlijk is het fijn dat mijn huis onder handen wordt genomen, maar ik betaal haar ook om hoekjes te stofzuigen en kastjes af te nemen. Alleen: ik vind het zo lastig om te zeggen. Ze is al wat ouder, het is geen vetpot voor haar, dat schoonmaken, én ze heeft het al niet breed. Het voelt dus nogal ongemakkelijk om haar de les te lezen. Daarbij heb ik geen zin in een confrontatie én wil ik ook niet het risico lopen dat ze misschien opstapt – een schoonmaakster vinden is nog best lastig, hoor ik in mijn omgeving. Laat ik vooropstellen dat ik me maar al te goed realiseer dat een schoonmaakster een luxe is, maar één die ik mezelf graag permitteer – met een fulltime baan en de zorg voor een peutertweeling.

Dilemma

Maar ik wil ook graag dat mijn huis gewoon proper wordt schoongemaakt. Ik probeer hier en daar via WhatsApp het onderwerp luchtig aan te kaarten (met daarbij duizenden smileys om niet onaardig over te komen), maar tot dusver wordt het nog niet echt door haar opgepakt. Moet ik mijn dilemma voorleggen en de confrontatie aangaan? Maar hoe dan?”

❓ Wat zou jij doen? Wil je advies geven, doe dit dan via onze Facebookpagina. Benieuwd naar de adviezen van Metro-lezers? Check volgende week onze website! Zelf een dilemma delen? Mail naar [email protected].

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies aan Paulien, die twijfelt of ze wel op vakantie moet gaan in de periode dat haar beste vriendin is uitgerekend. Zo schrijft Chris-Jane: „Lekker gaan! Als ze beste vriendin is dan heeft zij begrip dat je gaat. Geloof me, vriendschap is elkaar ook gunnen en ruimte geven.” „Ze zal waarschijnlijk al genoeg bezoek krijgen bij de geboorte, denk als je het haar voorlegt ze zal zeggen, gewoon lekker op vakantie gaan”, is het advies van Erwin. Cynthia is het daar echter niet mee eens: „Ik zou niet gaan… bestie is veel belangrijker dan vakantie! Vakantie haal ik wel weer een andere keer in.”

