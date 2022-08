Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Moet ik mijn droomvakantie laten schieten omdat mijn beste vriendin dan is uitgerekend?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Paulien (36), die twijfelt of ze wel op vakantie moet gaan in de periode dat haar beste vriendin is uitgerekend. Ze legt haar dilemma uit:

„Mila en ik kennen elkaar al sinds de kleuterklas. We zaten naast elkaar in de kring en vanaf dat moment was het dikke mik. Een soort liefde op het eerste gezicht, maar dan qua vriendschap. Na de middelbare school begonnen we allebei aan dezelfde studie – we zagen onszelf fysiotherapeut worden en bedachten hoe leuk het zou zijn als we samen een praktijk zouden beginnen. Die droom bleek van korte duur, want in ons eerste studiejaar vond ik er al geen bal aan. Uiteindelijk ben ik HR-manager bij een groot bedrijf geworden, iets héél anders. Wat ik ermee wil zeggen: onze vriendschap heeft het nooit beïnvloed, want ook toen onze wegen scheidden, bleven we contact houden. Mila was er toen ik afstudeerde, trouwde en mijn dochters kreeg.

Positieve test

Andersom had Mila minder haast met haar kinderwens. Festivals, beautysalons, massages, verre reizen; ze genoot volop van andere leuke dingen die het leven haar te bieden hadden. Terwijl ik me bezighield met flesjes, hapjes en slaapjes, danste zij op een festival of reed ze met een scooter door Bali, samen met haar vriend. Ik was dan ook in shock toen ze een paar maanden geleden voor mijn deur stond met een positieve zwangerschapstest in haar handen. Dolgelukkig was ze, helemaal klaar om écht te settelen voor een leven met kind.

Natuurlijk week ik ook nu niet van haar zijde. Van kinderkamer tot aan babyuitzet, ik hielp haar met alles en gaf advies waar ik kon. Ook organiseerde ik de babyshower en nam ik haar mee op haar laatste vriendinnenweekend zonder kind.

Vakantie versus baby

Ik kan oprecht niet wachten tot mijn beste vriendin ook moeder wordt. Maar er is één ding dat ik Mila nog niet heb verteld: ik wil heel graag op vakantie in de periode dat zij uitgerekend is. Door corona zijn we de afgelopen twee jaar het land niet uit geweest, op een lang weekend in de Ardennen na. Maar we zijn er na al die coronajaren zó aan toe en we hebben ook nog geen échte gezinsvakantie gehad. En nu onze oudste dochter nog net geen vier is, willen mijn man en ik dolgraag buiten de schoolvakanties om op reis naar een warm oord. Curaçao staat hoog op ons lijstje – begin dit jaar mijmerden we al over hoe graag we daar naartoe wilden. Dat was dus vóórdat Mila met die positieve test voor mijn deur stond. Door haar naderende bevalling twijfel ik nu of ik wel moet gaan. Ze is immers mijn beste vriendin: tijdens de zwangerschap week ik niet van haar zijde, moet ik er dan ook niet zijn als haar baby wordt geboren? Ik heb het dus ook nog niet aan haar voorgelegd omdat ik bang ben voor haar reactie: wat als ze ontzettend boos wordt?

Dilemma

Mijn partner wordt nu ongeduldig en wil eigenlijk deze maand boeken – de ticketprijzen schieten anders nog verder omhoog. Hij vindt: we zijn hooguit drie weken weg, dus ik kan toch daarna langs bij Mila en haar baby? Maar ik zit zó in een spagaat, ik vind het een vreselijk dilemma. Een vakantie boeken met het risico op een boze vriendin, of voor de zoveelste keer thuisblijven en onze droomvakantie laten schieten? Ik ben er nog niet uit.”

