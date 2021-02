6x schoonmaken met wat er in je voorraadkast staat

De lente duurt officieel nog even maar toch hebben velen al last van lentekriebels. Door het mooie weer hebben we massaal behoefte aan wandelingen, buiten zitten met een drankje en natuurlijk schoonmaken (hallo voorjaarsschoonmaak)! En bij dat laatste helpen wij je. Met deze 6 schoonmaaktips van schoonmaakgoeroe Zamarra Kok heb je een blinkend huis en een vollere portemonnee.

Zamarra Kok staat bekend als dé schoonmaakgoeroe van Nederland. Via haar website deelt ze huishoudtips en hiermee maakt ze het huishouden een stuk makkelijker. Speciaal voor ons gaf ze een aantal tips over gekke schoonmaakmiddelen uit de voorraadkast.

Schoonmaken met cola

Allereerst Cola. Dat is een goed schoonmaakmiddel door de zuurtegraad, vertelt Zamarra Kok. „Je zou het niet zeggen door de zoete smaak, maar cola is heel erg zuur. En dat zuur werkt heel goed tegen roest en kalk. Stel dat je een witte kalkring rond je kraan hebt, dan kan je een stukje keukenrol in de cola drenken en deze erop leggen. Laat dit een nachtje intrekken, even afnemen met een doekje en weg is de kalk!”

Cola is ook een wondermiddel tegen bruine kringen in het toilet. Het enige wat je hoeft te doen is de cola in het toilet te gieten en dit een nachtje laten intrekken. Vervolgens spoel je de cola door en je spoelt zo de bruine kring mee. Handig toch?

Hans Klok

Tip 2: schoonmaken met alcohol. Dat is namelijk een heel goede ontgeurder. „Dit was ooit een tip van Hans Klok”, lacht Zammara. „Hij sprayt altijd Vodka op zijn overhemden als hij heel erg heeft gezweet tijdens een show. De alcohol in de Vodka breekt de bacteriën die de geurtjes veroorzaken af en daardoor ruikt het kledingstuk een stuk frisser. Dit is vooral handig als je in een studentenhuis woont waar ze geen wasmachine hebben maar wel een paar flessen vodka!”

Je kan ook desinfectie alcohol of een parfum gebruiken voor het ontgeuren.

Nummero 3: Tandpasta. Dat kun je heel goed gebruiken voor het polijsten van glazen oppervlakken. In tandpasta zitten namelijk hele kleine korreltjes die normaal jouw tanden schoonmaken. Het is een mild polijstmiddel en dit werkt ook op wijnglazen of glazen tafels. Je kan er zelfs je telefoon mee schoonmaken!

Kristalsuiker

En wist je al dat je met Kristalsuiker een nagellak vlek kan weghalen? Ideaal voor de knoeiers onder ons. „Heb je een dot nagellak op je tafel, vloerkleed of aanrecht geknoeid? Leg hier dan snel kristalsuiker op en masseer dit zachtjes in de vlek, de suiker moet in beweging blijven. Dan hecht de nagellak zich aan de suiker en kan je het zo wegvegen. Je moet er wel snel bij zijn want anders is de nagellak al droog en werkt het niet.”

Volgens de huishoudblogster is dit vooral een goede tip voor mensen met een houten tafel. Dit omdat nagellakremover erg agressief is en dus ook de laklaag van de tafel weghaalt. Suiker is dus een goedkoper én veiliger alternatief.

En dan Baking soda, in Nederland beter bekend als zuiveringszout. Het staat bekend als een echt wondermiddeltje. Je kan het bijvoorbeeld gebruiken tijdens het koken, maar ook voor het ontstoppen van de gootsteen of om te ontgeuren.

Om te ontstoppen met baking soda hoef je de korrels alleen in de afvoer te strooien en hier schoonmaakazijn bij te schenken. Door deze combinatie ontstaat een reactie waardoor de verstopping verdwijnt.

Ontgeuren met baking soda is helemaal makkelijk. „Ik strooi bijvoorbeeld wat baking soda in een kattenbak of zet een bakje ervan in de koelkast. Dit haalt alle nare geurtjes van bijvoorbeeld kaasjes of salami weg”, vertelt de schoonmaakgoeroe.

Ketchup

En tot slot kun je ook goed schoonmaken met ketchup. Dit heeft iedereen waarschijnlijk wel in de voorraadkast staan. Maar buiten het opfleuren van je warme maaltijd is Ketchup ook heel goed om koper op te poetsen. Heb je bijvoorbeeld wat oude medailles of een koperen beeld? Smeer er dan wat ketchup op en laat dit een halfuur intrekken. Daarna is het een kwestie van afspoelen en het koper is weer blinkend schoon!