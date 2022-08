Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Paella maken zo eenvoudig niet: dit zijn de do’s en don’ts

Zelf de perfecte paella maken? Da’s zo eenvoudig nog niet. Voor de gelegenheid richtten wij ons daarom tot Spanje. We achterhaalden de do’s en don’ts voor dit iconische zomergerecht én goten ze in een overzicht.

Neem je er liever eerst een (basis)recept van paella erbij? Check het hieronder.

Paella maken: do’s en don’ts

Kies de juiste pan voor je paella

Een geschikte paellapan is breed, ondiep en met een vlak kookoppervlak. Hoe dunner de laag rijst, hoe beter het resultaat. Geen idee waar je die moet vinden? Wij (Metro’s collega’s van Culy.nl) vinden dit een heel goede paellapan.

Selecteer de juiste rijst

Je raadt het al: in een gerecht dat draait om rijst, is de juiste rijstsoort cruciaal. Officieel is dat ‘Arróz Bomba’, te koop in speciaalzaken of online. Deze rijst heeft ronde korrels en neemt de bouillon (en dus alle smaak) goed op. Antonio Sotos Paella rijst uit de supermarkt is een andere goede optie.

Hoe je ‘m vervolgens het beste kookt? Meningen verschillen daarover, maar een goede vuistregel is eerst tien minuten op hoog vuur, dan zeven op middelhoog vuur en dan nog eens een minuutje op hoog vuur. Dat laatste zorgt voor een zogenaamde socarrat: een kleine gekarameliseerde laag op de bodem van je pan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Overdrijf niet met je smaken

De Spaanse keuken is een pure keuken, zonder veel opsmuk. Dat geldt ook voor paella, waarbij vooral de bouillon, saffraan en de sofrito (een mengsel van olijfolie, tomaat, knoflook en paprika) alles bepalend zijn. Zet dan ook vooral in op die dingen en ga niet wild tekeer met extra smaakmakers. Overdrijf zelfs niet met zout, je wil het delicate van de saffraan niet teniet doen.

Althans: voor traditionele paella dan, want uiteraard zijn er ook genoeg voorbeelden van lekkere paella’s die wél meer aan het ‘meer-is-meer’-principe vasthouden. Zo zien we in Cuisine Carine een paellarecept met onder meer rode rijst, kreeft, langoustines, pastis, prei, venkel en chili. Volgens authentiek recept is dat niet, maar toegegeven: dat klinkt toch ook wel heel erg lekker…



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heb geduld

Voor een goede paella heb je tijd nodig, met name om de bouillon te laten trekken. Een goede bouillon maakt immers alle verschil en overtreft alle kant- en klare opties. Een basisrecept voor de lekkerste zelfgemaakte kippenbouillon krijg je van ons. Yes: daar reken je dus best een paar uur voor uit, maar geduld zal beloond worden.

En da’s niet alles: ook de sofrito geef je best geruime tijd om op laag vuur te baden in een laag olie. Sommige chefs zweren zelfs dat daarvoor gerust anderhalf uur kunt rekenen, de bouillon beetje bij beetje toevoegend.

En tot slot: vergeet je zelfgemaakte paella niet te delen met een groot publiek aan vrienden en familie, hè? Want van al onze tips, is dat nog de allerbelangrijkste.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Metro heeft veel meer artikelen over eten en drinken. Altijd handig als je wat inspiratie, zoals over paella maken, nodig hebt.