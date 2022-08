Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Niet alle Beste Zangers-kijkers kennen Blanks, ‘maar wat een leuke gast’

Zanger Blanks, waarvan zijn echte naam Simon de Wit is, verscheen gisteravond op de erezetel bij De Beste Zangers. Niet alle kijkers hadden ooit van deze 25-jarige YouTuber gehoord, maar ze lijken verrast door zijn verschijning. En ook Nielson kreeg lovende reacties. Hij zong een creatieve en Nederlandse verkondiging van het liedje New Rules van Dua Lipa.

Blanks is misschien niet heel bekend op Nederlandse bodem, maar de internetsensatie heeft miljoenen volgers en fans over de hele wereld. Hij staat bekend om zijn style-swaps, waarbij hij hits transformeert tot nieuwe liedjes. En er is een hele grote groep liefhebbers die dat bekijkt. Vooral de jongere generatie kent zijn repertoire, maar gisteravond lijkt jong en oud door hem gecharmeerd.

Blanks steelt harten van kijkers Beste Zangers

Want Blanks lijkt vooral heel erg zichzelf en hij stal de harten van kijkers. In de uitzending vertelde Blanks onder meer over het verlies van een goede jeugdvriend en de impact die dat overlijden had op zijn leven. Toen Blanks negentien jaar was verongelukte zijn goede vriend Joost. De zanger ging na het verlies nog meer muziek maken. „Daar kon ik heel veel in kwijt”, vertelt hij.

Vorige week stond zangeres Roxeanne Hazes centraal in de aflevering van De Beste Zangers. Daar vertelde ze openhartig over haar jeugd en de trauma’s die dat volgens haar achterliet. Ook haar vriend was, bij hoge uitzondering, aanwezig bij de opnames van het programma. Dit omdat Hazes niet meer alleen durft te slapen en last heeft van heimwee. Gisteravond bleek overigens dat ze zangeres vrij zenuwachtig was, dat merkte ook presentator Jan Smit op. Ze zong het liedje Don’t Stop, dat gaat over het feit dan mensen van het leven moeten genieten. Ze vertaalde het in het Nederlands. „Ik ben iemand die heel angstig in het leven staat. En daardoor wel eens vergeet om in het nu te leven.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

ik hoop dat nederland na deze aflevering een betere indruk heeft gekregen van de getalenteerde sponane fantastische jongen die simon is, en dat nederland hem na vandaag ook meer waardering geeft want hij verdient het zo 🫶#BesteZangers — lisanne (@Iittlewillow) August 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#BesteZangers nog nooit wat van @musicbyblanks gehoord. Wat een leuke kerel. Sympathie en respect — Leon (@LeonvV2) August 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Je bent een lekker ventje’ – Nielson over Simon. Eens. #BesteZangers — Deer (@trumanslegs) August 18, 2022

Lovende reacties op optreden Nielson

Overigens kreeg Nielson ook veel positieve reacties op zijn optreden. Hij zong een Nederlandse vertaling van het liedje New Rules, van zangeres Dua lipa. Blanks maakte destijds een eigen versie van het liedje. Maar kijkers loven de variant van Nielson, die bekend staat om zijn ingenieuze teksten. Dat lukte hem ook dit keer. Jaap Reesema won uiteindelijk de aflevering van gisteravond.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik heb echt een zwak voor Niels 🙈 #bestezangers — 💗 Jennifer (pisces) 💗 (@JenniferFK_) August 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#BesteZangers Nielson, ik zou zeggen uitbrengen @NielsonMusic. Vorige week nipt verloren, vandaag glansrijk gewonnen…. — Rene S. (@rene292929) August 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wauw wat een reacties🙏🏻. Dank dank dank! #bestezangers — Nielson (@NielsonMusic) August 18, 2022

Wil je De Beste Zangers terugkijken? Je vindt de aflevering van gisteravond via NPO.