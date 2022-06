Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Huisfeestje organiseren? Met deze tips wordt het gegarandeerd een succes

Heb je iets te vieren en doe je dat het liefst gewoon lekker thuis? Groot gelijk! Het leven is al duur genoeg en eigenlijk is het ook gewoon heel gezellig om al je vrienden bij jou thuis te hebben. Vaak zijn dat de leukste en meest memorabele avonden! Om je een beetje op weg te helpen, geven we een aantal tips waarmee een huisfeest organiseren écht een eitje wordt.

Beschouw dit als je checklist om zeker te weten dat je niks vergeet en om nog wat ideeën op te doen.

Huisfeest organiseren: hier moet je rekening mee houden

1. De uitnodiging voor het feest

Het feest begint bij de uitnodiging. Je kunt natuurlijk iedereen persoonlijk uitnodigen, maar dan maak je het bijhouden van de ‘gastenlijst’ wel ingewikkeld.

De meest simpele manier is natuurlijk een Facebook-event aanmaken, maar ook daar zitten nadelen aan: niet iedereen heeft (nog) Facebook én heel persoonlijk is zo’n uitnodiging ook weer niet. Denk er dus goed over na hoe je je gasten uit wil nodigen.

2. Wat is het feestbudget?

Het is belangrijk om van tevoren te bedenken hoeveel geld je uit wil en kan geven aan het feest. Bedenk eerst hoeveel mensen je uitnodigt en bedenk ook even hoeveel een gemiddelde gast drinkt en wat iedereen zoal drinkt. Ga je voor low-budget? Koop dan vooral wijn, bier en fris (houd aanbiedingen in de gaten). Meld dat wel even van tevoren aan je gasten, want als iemand iets anders drinkt, kan hij of zij dat altijd zelf meenemen.

3. Decoraties

Dit is het leukste onderdeel van een huisfeest organiseren. Maar voordat je aan de slag gaat, moet je wel een aantal vragen stellen. Wat is de gelegenheid? Vier je zomaar het leven of is er iemand geslaagd, jarig of is het Halloween? Kies je voor een thema? Daar kun je de decoraties namelijk op aanpassen.

4. Drankjes en hapjes

Grote kans dat je niet genoeg glazen hebt om iedereen van een drankje te voorzien. No worries, er zijn genoeg bedrijven waar je servies kunt huren en het fijne is dat je die glazen niet hoeft af te wassen. Je kunt ze gewoon even omspoelen, terug doen in het krat en weer inleveren.

Ook hapjes zijn belangrijk om over na te denken. Pizzapunten zijn altijd een succes, maar wil je het culinairder aanpakken? Bekijk dat dit artikel van onze collega’s Culy: 42 recepten voor een tafel vol gezonde borrelhapjes.

Succesvol een huisfeestje organiseren: zo doe je het

5. Muziek tijdens je huisfeest

Een feestje zonder muziek is… geen feestje. Afgezien van het gezelschap is dit misschien wel het belangrijkste van de avond. Zorg dus voor een fijne playlist en goede speakers. Heb je zelf geen goede geluidsinstallatie? Grote kans dat een van je vrienden dat wel heeft.

Zit er een muzikaal talent in jouw vriendengroep? Vraag hem of haar om die avond ook iets te laten horen. Dat maakt de avond specialer en dan weet je echt zeker dat iedereen zich de avond maanden later nog zal herinneren. Misschien weet je zelfs iemand zover te krijgen om op jouw feestje plaatjes te draaien. Nogmaals: heb je een ruim budget? Dan kun je uiteraard ook denken aan het inhuren van muzikanten, bandjes of dj’s.

6. De inrichting van je feest

Als je veel mensen uitnodigt en niet zo’n groot huis hebt, is de kans groot dat je even wat ruimte moet maken voor iedereen. Wij zijn altijd voorstander van een sta-feestje. Zodra iedereen gaat zitten, lijkt de sfeer toch wat in te zakken en zeker als je een lekkere playlist hebt, wil je eigenlijk niet dat mensen er bij gaan zitten, toch? Het is immers een party en er mag gedanst worden.

Schuif de eettafel bijvoorbeeld aan de kant en gebruik die als bar. Zet de eetkamerstoelen tijdelijk in een andere kamer. De bank en fauteuils hoef je niet te verplaatsen; een paar zitplaatsen zijn oké. Zorg er ook voor dat iedereen zijn jas ergens kwijt kan. Die wil je niet in de party ruimte hebben, maar waarschijnlijk op bed in de slaapkamer.

7. De buren

Heb je een goede muziekinstallatie? Fijn, maar je buren zullen daar waarschijnlijk minder vrolijk van worden. Dat is natuurlijk geen reden om het feest niet door te laten gaan, maar het is wel zo sociaal om ze hierover in te lichten. Doe dit ruim van tevoren (minimaal twee weken) zodat je buren hier rekening mee kunnen houden.

Misschien willen ze wel een avondje uit of een weekendje weg. Dan is dit voor hen meteen een mooi moment om die knoop door te hakken. Breng daarom de buren op de hoogte met een briefje in de brievenbus en vermeld meteen even tot hoe laat je denkt dat het feestje gaat duren. Of nodig ze ook gewoon uit. Hoe meer zielen hoe meer vreugd, toch?

8. The day after

Je wil er misschien nog even niet aan denken, maar het is wel handig om er even bij stil te staan dat je de volgende ochtend wel met troep (en een kater) in huis zit. Afhankelijk van je budget kun je kiezen voor een schoonmaker, die de volgende ochtend alles clean maakt, maar je kunt natuurlijk ook zelf alles oplappen. Als je door de bomen het bos niet meer ziet, is het handig om een schoonmaker in te huren. Wel zo makkelijk.

Feestje voorbij? Check dan hier hoeveel water je eigenlijk zou moeten drinken.