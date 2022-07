Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vanaf 1 juli krijgen broden een andere naam: dit is waarom én wat het betekent

Een halfje wit, een tijgerbrood en een desembrood? Vanaf vandaag zul je deze broodklassiekers met andere benamingen aantreffen in de winkels. Die naamsverandering komt er op initiatief van het Nederlands Bakkerij Centrum. Culy ging met ze in gesprek om meer te weten te komen over dit markante feit.

Voor de gelegenheid spreken we Jenneke van Elderen, communicatieadviseur bij het Nederlands Bakkerij Centrum.

Jenneke: „Broden heten vanaf 1 juli ‘wit tarwemaïsbrood’ in plaats van ‘maïsbrood’. ‘Tijgerbrood’ wordt dan weer ‘heel wit tarwebrood’, en ga zo maar door.”

Vanaf 1 juli nieuwe naam voor broden

Vertel eens: wat is er precies aan de hand?

Jenneke: „Vanaf 1 juli komt er een nieuwe wetgeving die van toepassing is op alle bakkers- en supermarktbroden. Die wet stelt dat broodnamen specifieker moeten worden zodat de benaming een duidelijke indicatie geeft van het brood dat je koopt.”

Waarom is dit nodig?

Jenneke: „Vroeger ging je naar de bakker voor een halfje wit of een knip bruin, maar dat assortiment bleef zich maar uitbreiden. Dat maakt het lastig voor mensen om te weten wat ze precies kopen. Mensen kwamen vaak met vragen over de inhoud van hun brood bij ons aankloppen, daaruit concludeerden we dat er nog te veel onduidelijkheid is. Bovendien zijn consumenten steeds bewuster bezig met hun gezondheid en ook vanuit dat opzicht leeft de behoefte aan transparantie.

Natuurlijk kun je er als consument altijd de ingrediëntenlijst bijpakken, maar voor veel mensen is dat toch nog een te ingewikkeld gebeuren. Vanaf nu staat het dat gewoon duidelijk op de zak.”

Wat voor broodnamen gaan we dan zien?

Jenneke: „Er zijn vier elementen die bepalen wat voor brood je voor je neus hebt: meel, graansoort, rijsmiddel en de vorm of decoratie van een brood. Precies deze factoren worden de bouwstenen van de nieuwe benamingen.

Zo wordt het bijvoorbeeld ‘wit tarwemaïsbrood’ in plaats van ‘maïsbrood’. ‘Tijgerbrood’ wordt dan weer ‘heel wit tarwebrood’, en ga zo maar door.”

Verdwijnen de bekende namen dan helemaal?

Jenneke: „Nee, de nieuwe benamingen zijn puur bedoeld als aanvullende informatie op de naam waarop je altijd je lievelingsbrood kocht. Dat willen we ook graag benadrukken: je favoriete tijger-, casino- of desembrood blijft nog steeds herkenbaar. Maar daar bovenop komt dus een grotere transparantie met betrekking tot het product.”

Hoe verliep dit proces voor de bakkers?

Jenneke: „Het is voor bakkerijen een hele klus geweest om dit allemaal door te voeren. Alle broden in hun assortiment moesten een nieuwe naam krijgen: in de winkel, op verpakkingen, in hun webshops… Dat alles kwam bovenop de drukke reguliere werkzaamheden van de bakkers, dus des te trotser zijn we op de sector dat ze dat nu op orde hebben.”