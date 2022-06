Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vier veelgemaakte fouten tijdens afvallen volgens een voedingsexpert

Je beweegt voldoende en volgt een dieet, maar het afvallen gaat moeizaam. Hoe komt dat toch? Misschien trap je in deze veelgemaakte valkuilen, aldus een expert. Vier fouten om te vermijden.

Waar de één zonder moeite kilo’s verliest, is afvallen voor de ander een stuk lastiger. Dat ziet ook voedingsdeskundige Alex Thomas. Hij deelt in een artikel de meest voorkomende fouten die gemaakt worden in de strijd tegen de kilo’s, zodat jij ze niet hoeft te maken.

Vier fouten tijdens het afvallen

1. Je zit niet in een calorietekort

De belangrijkste regel tijdens het is dat je in een calorietekort moet zitten. Het maakt hierbij in principe niet uit wat je eet, als het maar minder is dan jouw dagelijkse behoefte. Die dagelijkse behoefte is voor iedereen verschillend. Je kunt je vast voorstellen dat iemand met een zittend beroep veel minder calorieën verbrandt dan iemand die in de bouw werkt.

2. Je volgt een te streng dieet

Heb jij bier, chips, borrelnootjes, chocolade, hamburgers, friet, pizza en pasta volledig uit jouw voedingsschema verbannen? Volgens Thomas werkt dit juist averechts. Als je een steng dieet volgt, is de kans op een terugval erg groot. Als je een alles-of-niets mindset hebt, dan leidt die ene cheat day misschien wel tot nog meer kilo’s, omdat het je allemaal niets meer uitmaakt.

Je kunt beter kiezen voor een dieet dat je langer volhoudt. Dat betekent vooral gezond eten, en af en toe iets lekkers. De 80/20-regel is hier een goed voorbeeld van. 80 procent van de maaltijden die je eet, zouden gezond moeten zijn. De andere 20 procent kies je voor lekkere, minder gezonde voeding. De kans dat je dit voor een langere periode volhoudt, is veel groter dan bij het strikte dieet.

3. Je vermijdt koolhydraten of vetten volledig

Het vermijden van bepaalde voedingsgroepen wordt al jaren bestempeld als ‘dé manier van afvallen’, alleen dan zonder resultaat. Thomas laat dan ook weten dat het juist belangrijk is om gevarieerd te eten, omdat je er alleen op die manier voor zorgt dat je genoeg macro- en micronutriënten binnenkrijgt. Een goed en gevarieerd voedingspatroon bestaat dan ook uit koolhydraten, eiwitten en vetten.

Door vetten uit je voedingspatroon te schrappen, val je niet af. En ook koolhydraten volledig uit jouw voedingspatroon halen, zorgt er niet voor dat je op een magische manier kilo’s verliest. Deze macronutriënten heeft jouw lichaam nodig om goed te kunnen functioneren.

4. Je geeft te snel op

Laat jij de moed in de schoenen zakken als je na een week gezond eten nog niet bent afgevallen? Afvallen is een langzaam proces, en daardoor is snel opgeven één van de meest voorkomende fouten. Toch is het volhouden van jouw nieuwe levensstijl belangrijk om progressie te maken. Die kilo’s zijn er niet in één week aangekomen, dus waarom zouden ze er zo snel af moeten zijn?

Focus liever op een gezonde levensstijl dan op zo snel mogelijk afvallen. Dat is niet alleen beter voor je gezondheid, maar ook voor je mindset.

