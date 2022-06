Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Smaragdgroene meren en sprookjesachtige kastelen: 5x de hoogtepunten van Slovenië

Sprookjesachtige kastelen, smaragdgroene rivieren, prachtige natuur, hippe hotspots en heel veel zoete lekkernijen! Slovenië is een van de meest beboste landen van Europa! Metro bezocht het groene hart van Europa en heeft de vijf hoogtepunten en wat tips voor je op een rij gezet.

Zodra we het vliegtuig uitstappen valt het op hoe ontzettend groen Slovenië is. Overal staan bomen en Slovenië staat dan ook in top 3 van meest beboste landen van Europa. Slovenië is perfect voor een roadtrip, want het is qua oppervlakte de helft van Nederland. Naast de vele meren, kastelen (500), grotten (meer dan 10.000) heeft het land ook nog eens een kustlijn van 47 kilometer.

Vier de liefde in Ljubljana

We beginnen onze trip in Ljubljana. De stad is een van de kleinste hoofdsteden van Europa, maar zit vol historie en hotspots. Wist je trouwens dat Ljubljana in het Sloveens bijna hetzelfde betekent als ‘geliefde?’ De gezellige kleurrijke stad heeft iets weg van Utrecht, alleen is de binnenstad autovrij. Gelukkig kun je in Ljubljana bijna alles lopend doen of je huurt een fiets. Breng sowieso een bezoek aan het middeleeuwse Ljubljana Kasteel, dat is gebouwd op een 376 meter hoge heuvel. Als je geen zin hebt om te lopen, kun je de kabelbaan nemen.

De typische toeristenfoto maak je of bij de iconische Dragon Bridge, die je kunt herkennen aan de vier draken of bij het roze Franciscanenklooster op het Prešeren-plein. Zin in verkoeling? Maak dan een boottochtje over de Ljubljanica rivier die dwars door de stad stroomt. Ben je op vrijdag in de stad? Dan heb je geluk, want elke vrijdag is er een Food Market op het centrale plein waar je de lekkerste dingen kunt halen, die je daarna kunt opeten in het groene en mooie Tivoli park. De wijk Metelkova kun je herkennen aan de kleurrijke graffiti en volgens locals is het dé plek om uit te gaan.

Waan je in een sprookje!

Grote kans dat je de foto’s van het meer van Bled wel eens voorbij hebt zien komen op social media. Het prachtige groenblauwe meer met het idyllische Bled eiland is eigenlijk het hele jaar door de moeite waard om te bezoeken. Vanaf het kasteel van Bled heb je een geweldig uitzicht op het meer en Bled eiland: het enige eiland van Slovenië, maar zeker de moeite waard om te bezoeken. Het eiland is vanwege de unieke locatie een populaire plek om te trouwen. Vergeet niet om de Maria Hemelvaartkerk te bezoeken. Extra leuk om te doen: ga met een traditionele pletna (houten boot) naar het eiland. Of huur zelf een roeibootje en spring onderweg in het meer voor een verfrissende duik. Rondom het meer zijn vele campings waar je kunt slapen. Wil je iets meer luxe? Dan is Sava Hotel Park een aanrader.

Bezoek de ‘zoetste’ stad van Slovenië:

Vanuit het meer van Bled reizen we door naar het middeleeuwse stadje Radovljica, dat bij kenners ook wel bekend staat als de ‘zoetste’ plaats van Slovenië. Dat heeft alles te maken met de lekkernijen die je daar kunt proeven. Ook wordt hier jaarlijks een chocoladefestival georganiseerd. En dit is misschien bijzaak, maar het is ook de stad van de bijen en honing, aanrader is dan ook om het bijenmuseum te bezoeken. Zin in een chique diner? Dan moet je even reserveren bij Hisa Linhart waar sterrenchef Urus Stefelin niet alleen de meest fotogenieke, maar ook de lekkerste gerechtjes voor je op tafel zet. De beste ijsjes haal je volgens onze gids Sebastian bij Vidic House en zoete souvenirs koop je bij Rodalska Cokolada.

Het meer van Bohinj – Triglav Berg

Slovenië staat bekend om de mooie natuur en de vele meren. Het meer van Bohinj is een van de grootste meren en mag je dan ook niet missen. Dit nationale park is de ideale plek voor outdoor sporten zoals mountainbiken, wandelen, hiken en bergbeklimmen. Ook kun je hier prima zwemmen of een andere watersport uitvoeren. Wij begonnen met een mountainbike tocht van 30 kilometer door Bohinj park en bezochten onderweg de Savica waterval. Heb je zin in een uitdaging? Maak dan een klim naar Sloveense nationale trots: de Triglav-berg. Volgens onze gids George mag je jezelf pas een echte Sloveen noemen als je minimaal één keer de berg hebt beklommen. Een hike naar de top is ongeveer 8 uur wandelen.

Bezoek de blauw groene Soča-rivier

Ook leuk, maak een hike door de Soča-vallei en laat je onderweg betoveren door het opvallende blauwgroene water van de Soča-rivier. De Soča stroomt door vanuit de Julische Alpen via de Adriatische Zee naar Italië. Zin in wat actie? Dan kun je een raft of kajak huren voor een tocht op de Soča rivier.

🚗 Goed om te weten! Vanaf Amsterdam is het ongeveer 13 uur rijden naar de hoofdstad Ljubljana en sinds 2021 reis je ook gemakkelijker met de trein naar Slovenië. Ga je met het vliegtuig, dan ben je twee uur onderweg. Wist je dat er maar 2 miljoen mensen in Slovenië wonen? Je betaalt er gewoon met euro’s. Wel is het er een stuk goedkoper dan in Nederland, want voor 8 euro heb je al een hoofdgerecht.

