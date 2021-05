Rapper Dio is groenburgemeester: Palmbomen in de stad zou wat zijn

Rapper Dio heeft een nieuwe erebaan. Vanaf deze week is hij de eerste groenburgemeester van Amsterdam. Meer groen in de straten, buurten en wijken van de hoofdstad, dat is zijn doel. Het liefst palmbomen natuurlijk, want dat is zijn ‘groene favoriet’. Maar ja, dat gaat niet.

Van grauw naar groen. Dat is simpelweg waar het om gaat bij de kersverse samenwerking tussen Mooiwatplantendoen.nl en Dio. De website is een initiatief van Bloemenbureau Holland en laat consumenten ervaren dat je je lekkerder en zelfs veiliger voelt met planten om je heen. Iets wat Dio alleen maar kan beamen. Hij gaat ervoor, vertelt hij Metro.

Dio nu rapper én groenburgemeester

Rapper Dio heeft in deze tijd waarin artiesten niet kunnen optreden ruim de tijd om groenburgemeester van Amsterdam te zijn. Niet dat hij een jaar voor zich uit zat te staren, integendeel. „Het contact met het publiek is alleen helemaal verdwenen. Ik heb wel optredens via livestreams gedaan, maar ik mis dan toch het sociale element. In mijn studio heb ik veel gewerkt en er was opeens tijd voor andere leuke dingen. Zoals het groenburgemeesterschap.”

Als groenburgemeester wil (en zal) Dio zich in de hoofdstad een jaar lang inzetten om de stad te vergroenen. De achterliggende gedachte: we leven in een digitale, individualistische en grauwe tijd. Dat kan anders. Groen in de straten zorgt voor een veiliger gevoel en rust in de buurt. Het komt de biodiversiteit ten goede en regenwater vindt gemakkelijker z’n weg naar de aarde. Als groenburgemeester kan Dio initiatieven starten en groene voorstellen doen.

Dio heeft altijd iets met groen en de natuur gehad

Dio, die we natuurlijk kennen van Luchtkastelen en een klassieker als Tijdmachine, is voor zijn erefunctie gevraagd. Heeft hij zelf groene vingers dan? „Mijn vingers worden steeds groener”, zegt de Amsterdammer. „Ik heb altijd een connectie met groen en de natuur gehad. Ik heb heel veel planten in mijn huis en in de studio staan en het gevoel dat ik elke dag weer iets leer over het groene leven. Of ik een expert ben… nee, zeker niet. Maar de puurheid, de rauwheid en de schoonheid van de natuur trekken mij aan.”

De groenburgemeester woont vlakbij het Vondelpark en heeft zijn eigen groen dus om de hoek. Over Amsterdam als groene stad is Dio op dit moment tevreden, maar dat heeft alles met de lente te maken. „Alles groeit en bloeit nu, dus als ik buiten loop ben ik blij. Als je het vergelijkt met een paar weken geleden… Ik zie overal de blauweregen, dat is prachtig.”

Groenburgemeester een eervolle functie

Dio was vereerd toen hij als eerste groenburgemeester van Amsterdam werd gevraagd. „Mijn manager en ik waren meteen enthousiast toen de functie in het leven werd geroepen. Het tweede gevoel dat me bekroop was ‘hoe dan?’ en ‘ben ik wel gekwalificeerd om dit te mogen doen?’. Dat heb ik natuurlijk aan de initiatiefnemers gevraagd en wat er van me wordt verwacht. Ik hoorde toen steeds het woord verbinding terugkomen. En dat ik mensen moet inspireren en ook de jongeren moet aansporen meer groen aan te leggen. Dat waren elementen die me gelijk aanspraken. Daar wilde ik me wel aan wagen.”

Verbinden deed Dio al met zijn muziek, nu ook met het groen. Mensen leiden momenteel veelal een digitaal leventje. Samen de wijk een groene opknapbeurt geven, gaat mensen samenbrengen. „Als iemand in de buurt enthousiast is, dan komen er altijd mensen op af. Dat schept verbinding. Samen aan iets werken en samen iets zien groeien, zorgt voor een mooie onderlinge connectie.”

Dio gaat van grauw naar groen

De finalist van Expeditie Robinsin 2016 – Dio legde het onder meer af tegen boerin Bertie – moet nog in zijn rol als groenburgemeester groeien. „Ik ben nog maar net begonnen hè. Maar ik weet dat ik als ik groene initiatieven of ideeën opper, ik daadwerkelijk met groenexperts de wijk in mag. Dan gaan we van grauw naar groen, zoals de campagne heet. En maken we met hulp van mensen uit die bepaalde buurt iets tofs.”

Als hij in zijn eigen omgeving één straat meteen zou willen aanpakken, dan denkt de groenburgemeester gelijk aan de bekende Kinkerstraat. „Dat is een straat die ik esthetisch gezien niet zo mooi vind.” Dio moet er haast verontschuldigend om lachen. „De Kinkerstraat mag in ieder geval wel wat opgefleurd worden.”

Het favoriete groen van de rapper / groenburgemeester

De functie van groenburgemeester bekleedt Dio een jaar. 2021-2022 kan wat dat betreft, als hij ook weer mag optreden, een druk jaartje worden. „Meer de natuur in, was ik al van plan. Maar nu mag ik dat ook met een officiële titel doen. Dat is tof.”

En wat voor groen zou de Dio het allerliefste in Amsterdam zien? „Oeh… dat vind ik een goeie. Eh… ik zou natuurlijk het liefst palmbomen willen zien, haha. Palmbomen in de stad, dat zou wat zijn. De hele Overtoom vol palmbomen, fantastisch. Maar ja, daar hebben we helaas het klimaat niet voor. Een andere favoriete plant voor buiten heb ik eerlijk gezegd niet. Het maakt ook niet uit. Als het maar groen is en in het oog springt.”