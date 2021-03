Utrechtse BN’ers als Carice van Houten in actie tegen verbreding snelweg

Bekende Nederlanders als Carice van Houten, Barry Atsma, Maarten van Rossem, Spinvis en Joris Linssen komen samen in actie. Onder de naam #StopDeVerbreding willen ze aandacht vragen in de discussie over de verbreding van de A27. Deze snelweg zou namelijk de plaats innemen van een stukje Utrechtse natuur.

De Utrechters verschijnen in een video op basis van een gedicht van Vincent Bijlo. Daarin roepen ze Nederland op hun stem te laten horen tegen de verbreding van de A27.

Plannen verbreding

Het gaat om verbreding van de A27 bij landgoed Amelisweerd. De weg krijgt daar in totaal vier extra rijstroken, omdat op deze plek vaak files staan. Momenteel liggen er in totaal nog tien rijstroken. Maar voor de verbreding moeten zo’n 340 bomen van landgoed Amelisweerd worden gekapt. Utrechters zijn er daarom fel tegen. In 1982 werd ook al een deel van het bos gekapt voor de aanleg van de A27.

Actie BN’ers

De reden om nu actie te voeren is omdat blijkt dat minister Van Nieuwenhuizen de plannen om de weg te verbreden blijft doorzetten. Ondanks dat de gemeente en de provincie Utrecht tegen de wegverbreding zijn.

Ook vele inwoners van Utrecht zijn fel tegen de verbreding. Zo demonstreerden afgelopen december tweeduizend mensen door vanaf het Jaarbeursplein naar landgoed Amelisweerd fietsten.

In de protestvideo zijn ook onder meer Fedja van Huet, Brigit Schuurman en Sofie van den Enk te zien die allen een zin van het gedicht opzeggen. Er is ook een petitie gestart tegen de verbreding van de snelweg. Die is inmiddels ruim 50.000 keer ondertekend.

Bekijk de hier de video:

De actiegroep schrijft dat alle bekende Utrechters die meedoen van mening zijn dat de verbreding een onrealistisch plan is en in strijd is met de klimaatdoelstellingen. Van Houten: „Hier op landgoed Nieuw Amelisweerd ben ik opgegroeid. Houd het intact. Er is al zo weinig natuur, zo dicht bij de stad.”

Maarten van Rossem schrijft: „Ik vraag me af waar het voor nodig is een bos aan te tasten waar zo veel mensen gebruik van maken. Het is eerder aan de orde geweest en het zou onverstandig zijn dit plan door te voeren nu er zo veel goedkopere en duurzame oplossingen zijn. Moet de geschiedenis zich weer herhalen?”



