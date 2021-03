Voedselbank zag veel meer mensen langskomen door coronacrisis

Het aantal mensen dat bij de Voedselbank aanklopt, is het afgelopen jaar flink gestegen. Dat heeft alles te maken met de coronacrisis. In 2020 kregen 7,2 procent meer huishoudens voedselhulp. Het aantal kinderen (tot en met 17 jaar) dat gebruik maakt van voedselhulp is gestegen met 9,3 procent.

In totaal maakten afgelopen jaar 37.311 huishoudens en 36.825 kinderen gebruik van voedselhulp.

Verschillen Voedselbank

Volgens de Voedselbank zijn in de jaarcijfers per regio grote verschillen te zien. De grootste stijging was bijvoorbeeld in Rotterdam en de regio Amsterdam. In totaal hebben de 172 voedselbanken vorig jaar 160.500 mensen bijgestaan. Het jaar daarvoor waren dat 151.000 mensen.



Meer vrijwilligers

De Voedselbank is er om arme mensen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Wekelijks worden zo’n 38.000 pakketten verstuurd vanuit de lokale voedselbanken in Nederland.

Naast de stijging van het aantal mensen dat hulp nodig heeft, is het aantal vrijwilligers afgelopen jaar ook gestegen. Er werken nu 13.000 vrijwilligers, dat is 7,9 procent meer dan het jaar ervoor.

Campagne voor schaamte

Volgens de organisatie zijn er echter nog veel mensen die niet in staat zijn om voldoende eten te kopen, maar niet naar de Voedselbank gaan. Schaamte is daarvoor de meest genoemde reden, aldus de Voedselbank. Die is daarom in december de campagne Niks om je voor te schamen gestart. „Want als de coronacrisis ons iets heeft laten zien, dan is het dat tegenslag iedereen treft. Van jong tot oud, van werkgevers tot werknemers, van startende tot bestaande ondernemers. Veel mensen schamen zich als ze aangewezen worden op tijdelijke hulp van de voedselbank. Terwijl hulp hiervan vaak een eerste stap vooruit is”, zo laat de organisatie weten.