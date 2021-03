Albatros maakt hilarische landing tijdens livestream en gaat viral

Een albatros in Nieuw-Zeeland is wereldberoemd geworden na een wat onhandige landing. Het dier ging ‘op z’n bek’ bij een crashlanding, recht voor de camera die daar staat vanwege een livestream.

De albatros is een familie van grote zeevogels en heeft de grootste spanwijdte (lengte van de uitgeklapte vleugels) van alle vogels die nu leven. De spanwijdte van de grootste albatrossen kunnen wel meer dan 340 centimeter zijn. De dieren brengen vrijwel hun hele leven door boven de zee en komen vooral voor in de Zuidelijke Oceaan en de noordelijke Grote Oceaan.

Je zou dus denken dat ze goed kunnen vliegen, en landen. Maar dat valt soms nog tegen. Tijdens de livestream van het natuurreservaat was dit niet helemaal het geval. Een albatros plande een landing vlak voor de camera, maar ging direct neer. In plaats van op te staan, spartelde het nog wat met de poten in de lucht. Vervolgens staat de vogel op en wandelt het uit beeld alsof er niets is gebeurd. Dit tot hilariteit van de kijkers.

3/6 14:56

Flying for the albatross is mainly effortless, landing can be a little bit harder. #RoyalCam chick had a front row seat to a ‘how not to land’ lesson.

Lucky for the somersaulting alby, recovery was quick and only the chick was watching!!https://t.co/9A481yiiom pic.twitter.com/WsPGdxsu1g

— RoyalAlbatrossCam (@RoyAlbatrossCam) March 6, 2021