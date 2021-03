Last van belangst? Met deze drie tips kom je daar vanaf

Heb jij ook last van knikkende knieën en zweethanden als je een afspraak moet maken bij de tandarts? No worries, je bent niet de enige. Belangst is een veel voorkomend iets. Vooral onder jongeren blijkt uit onderzoek. Het is natuurlijk super onhandig die angst voor de telefoon. Hier lees je drie tips om over je belangst heen te komen.

Voortaan pak jij die telefoon op alsof het geen groot ‘ding’ meer is.

Zo kom jij van je belangst af

Je bent niet de enige die een hekel heeft aan bellen. Zeker onder jongeren is het een ding. Uit een onderzoek van Motivaction en Tele2 van twee jaar geleden bleek ook toen al dat 40 procent van de mensen tussen de 18 en 30 jaar oud last hebben van belangst. Dat is er niet minder op geworden nu bellen überhaupt al geen gewoonte meer is.

De grootste oorzaak van belangst is het onzekere van een telefoongesprek. Je weet niet hoe het gaat lopen, wat er gezegd gaat worden en of er geen ongemakkelijke stiltes gaan vallen. Hoe awkward is het als het gesprek stilvalt en jullie beiden niet meer weten hoe je verder moet gaan? Velen kennen het helaas.

Minder telefoontjes

Daarnaast is het tegenwoordig zo makkelijk om een berichtje of mailtje te sturen, dat we bellen lekker links laten liggen. Het aantal telefoongesprekken dat plaatsvindt daalt dan ook al jaren. Tijdens de coronacrisis zijn die cijfers wel weer iets gestegen, aangezien bellen vaak de enige vorm van écht sociaal contact is die we nog hebben.

Daarom is het, zeker nu, belangrijk dat je die telefoon gewoon durft te pakken om je collega/vriendin/dokter te bellen. Met deze 3 tips kom jij van je belangst af.



1 Doe het gewoon heel vaak

Ja, dit klinkt heel vanzelfsprekend en ook angstaanjagend, maar het is wel de beste tip tegen de belangst. Hoe vaker jij die telefoon pakt en belt, hoe makkelijker het vanzelf gaat. Oefening baart kunst, zeggen ze toch altijd?

2 Plan je telefoongesprekken

Moet je bellen voor je werk/studie en vind je het spannend om dat spontaan te doen? Als je de tijd hebt, stuur dan vooraf een mail naar die persoon om af te spreken wanneer jullie gaan bellen. Hierdoor heb jij al iets meer duidelijkheid en heb je niet het idee dat je ongelegen belt.

Heb je wat meer haast of ik het geen gesprek dat je kunt plannen (bijvoorbeeld de tandarts of dokter)? Schrijf dan voor jezelf uit wat je wil zeggen. En ja, dat mag ook zijn ‘goedemiddag, u spreekt met die en die en ik wil graag een afspraak maken voor dit en dit’.

Mocht je dan even in paniek raken en vergeten wat je wil zeggen, dan heb je het recht voor je neus op papier staan. Who cares dat het voorgelezen klinkt? Je hebt het wel mooi even gedaan. En hoe vaker je dat doet, hoe minder jij je spiekbriefje nodig hebt.

3 Maak jezelf rustig

Het is niet erg als jij voor een telefoongesprek even een paar minuutjes nodig hebt om jezelf voor te bereiden. Vaak maakt de onvoorspelbaarheid van een telefoongesprek ons nerveus, en door die nervositeit ga je over je woorden struikelen.

Neem dus even een paar minuutjes en doe wat ademhalingsoefeningen. Haal drie keer diep adem en schud je lichaam even los. Neem even je spiekbriefje door en zorg dat je alles bij de hand hebt dat je nodig hebt. Ook voor deze tip geldt: hoe vaker je het doet, hoe minder je het nodig gaat hebben.

Met deze tips ben jij binnen no-time van je belangst af en ben jij de pro die je vrienden of vriendinnen uitlegt hoe het moet!