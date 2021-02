Deze app laat je nooit meer dronken Whatsapp-berichten sturen

Een WhatsApp-bericht sturen wanneer je net wat te veel gedronken hebt, hebben we allemaal wel eens gedaan. Toch? Deze app zorgt dat je die fout niet meer maakt. In de toekomst dan.

We weten dat we af en toe de stomste dingen doen met een glaasje bier of wijn te veel op. Een van de acties die we misschien allemaal wel eens hebben gedaan, is om iemand in een dronken bui een bericht via WhatsApp te sturen. Vaak verloopt dit goed, maar soms gaat het ook ‘goed fout’. Dan stuur je per ongeluk je ex een bericht waarvan je achteraf spijt hebt. Als je weer dat je dat regelmatig doet dan is er op termijn een goede oplossing.

Drunk mode voor WhatsApp

Een Chinees bedrijf voor huishoudelijke apparaten met de naam Gree Electric heeft iets bijzonders bedacht, meldt het Spaanse Milenio. Wellicht hebben personeelsleden of de directeur zelf ook wel eens zo’n fout gemaakt. Het heeft namelijk een app gemaakt die WhatsApp en andere sociale netwerken blokkeert wanneer je niet meer zo verantwoordelijk bent. De maker zelf noemt het dan ook ‘drunk mode’.

WhatsApp zelf is ook weleens ‘dronken’ trouwens.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Whatsapp is dronken. 😂 pic.twitter.com/ItFRbL1N4X — Elwin van Gestel (@elwinvangestel) January 30, 2021

Eigenlijk werkt de app precies hetzelfde als een nuchtere vriend jouw telefoon in de gaten houdt. Het is daarbij mogelijk om ervoor te zorgen dat jouw verstuurde berichten op WhatsApp geblokkeerd of vertraagd worden. Ook worden belletjes en bijvoorbeeld social mediaposts voor 12 uur geblokkeerd.

Checken of je weer nuchter bent

Met de app is het mogelijk om zelf in te stellen welke apps wel en niet toegankelijk zijn als je dronken bent. Ook is het in te stellen dat bijvoorbeeld WhatsApp weer mogelijk is als je nuchter genoeg bent. Daarvoor kunnen verschillende instellingen worden ingevoerd. Hiervoor zijn speciale verificatie-opties.

Nog even wachten

Helaas hebben we nu nog slecht nieuws. Deze app is namelijk nog niet uit. Het bedrijf heeft voor de functie een patent gemaakt en wacht nog op goedkeuring. Natuurlijk is er ook een andere waarschuwing voor het gebruik van deze app. Het is gemaakt door een Chinees bedrijf, waardoor je natuurlijk goed moet opletten of het goed met je gegevens omgaat. Maar goed, dat is voor latere zorg. Tot die tijd moet je gewoon zelf blijven oppassen dat je echt niets dom verstuurt via WhatsApp.