Twee op de drie Nederlanders dragen te vaak hetzelfde mondkapje

Twee op de drie Nederlanders draagt een mondkapje meer dan één keer. 20 procent draagt het mondmasker vier of meer keer achter elkaar.

Door een mondkapje vaker dan één keer over de neus en mond te trekken, neemt de effectiviteit ervan sterk af. Vooral bij de herbruikbare variant wordt de geadviseerde draagduur vaak overschreden. Dit en meer blijkt uit onderzoek van online stijlgids Dresscode.nl, waarbij 1.400 Nederlanders werden ondervraagd naar hun ervaring met het op veel plaatsen verplichte beschermmiddel.

Herbruikbaar mondkapje vaakst verkeerd gebruikt

Een mondkapje biedt alleen bescherming wanneer deze op de juiste manier gebruikt wordt. Hieronder valt onder andere de ‘regel’ gebruik een mondkapje maar één keer. Van de Nederlanders die liever een wasbaar mondkapje dragen, geeft echter ruim 70 procent aan het (ongewassen) masker vaker te dragen dan die aanbevolen ene keer. Bij de wegwerpvariant ligt dit percentage lager: namelijk iets boven de 60 procent.

Wasbaar mondkapje momenteel populairst

Een kleine meerderheid van de Nederlanders heeft voorkeur voor een herbruikbaar mondkapje (47 procent). Omdat deze variant wasbaar is, is deze ook beter voor het milieu. Voor bijna 70 procent van de gebruikers is dit ook de voornaamste reden om voor een herbruikbaar mondkapje te kiezen. Ook hecht een deel waarde aan het uiterlijk: 37 procent geeft aan wasbare mondkapjes mooier te vinden. Verder geven enkele mensen aan draagcomfort beter te vinden, voornamelijk in combinatie met het dragen van een bril.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Another day another mondkapje 🤪 pic.twitter.com/g1vgalYk9J — Anne Fleur Dekker (@annefleurdd) March 5, 2021

Het aantal mensen dat juist een voorkeur heeft voor wegwerpmondmaskers ligt iets lager, ruim 45 procent. De voorkeur komt voornamelijk voort uit het idee dat deze mondkapjes betere bescherming bieden (40 procent). Daarbij geven deze gebruikers ook vaak aan geen zin te hebben om hun mondkapje telkens te moeten wassen (32 procent). Andere redenen: de wegwerpmondkapjes zijn hygiënischer en in sommige gevallen makkelijk te verkrijgen op het werk.

Omgeving houdt zich niet aan regels

7,8 procent van de ondervraagden geeft aan nooit een mondkapje te dragen. Dat kan uit medische reden zijn, maar ook om principiële redenen. Dit is opvallend, want het dragen van een mondmasker is sinds 1 december verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, het ov, in het onderwijs en bij contactberoepen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zo’n mondkapje 😷 houdt wel lekker de wind buiten 🌬 pic.twitter.com/JTMO4mH0Qc — 🏡ᛖⅰʀеⅰʟʟе😷 (@mireillevs) March 11, 2021

76 procent van de Nederlanders ziet regelmatig iemand in hun omgeving die geen mondkapje draagt en/of deze verkeerd draagt. Op provinciaal niveau grote verschillen te zien. Groningers zien – relatief – het vaakst mensen die niet aan de gebruiksregels van een mondmasker voldoen (ruim 93 procent). Ook in Utrecht ligt dit percentage hoog (92 procent). In Drenthe ligt dit percentage aanzienlijk lager (43,8 procent). In deze provincie houdt men zich het best aan de regels.