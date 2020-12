Het hele jaar door kerst bij ‘kerstgek’ Saskia de Laat

Ze beschrijft zichzelf als de enige echte Christmaholic van Nederland. Als je haar ontelbare kerstvideo’s, kerstfoto’s en kerstblogs ziet is daar geen twijfel over mogelijk. De Eindhovense Saskia de Laat (34) is een behoorlijke kerstgek en stopt het hele jaar door al haar passie en tijd in haar online platform Christmaholic.

Als de meeste Nederlanders in september nog even genieten van een najaarszonnetje staat Saskia al mee te kijken achter de schermen van tuincentra die bezig zijn met de opbouw van hun jaarlijkse kerstshow. Dit wordt uiteraard allemaal vastgelegd en gepost op de social media-kanalen van Christmaholic.

„Het begon als een grap in 2010. Ik veranderde mijn persoonlijke blog Writeaholic voor twee weken in Christmaholic en vroeg mensen om mooie kerstfoto’s op te sturen. Ik kreeg toen zulke leuke reacties dat ik besloot om er verder mee te gaan.” Hoewel Saskia het hele jaar met kerst bezig is, is zij vanaf oktober het drukst. Er gaat dan geen dag meer voorbij dat de Eindhovense niet bezig is met schrijven, bloggen, vloggen, fotograferen of filmen. In de laatste maanden van het jaar tikt Christmaholic enkele honderdduizenden unieke bezoekers aan.

De kerstgek geniet

Welke video je ook kijkt of welke blog je ook leest, het enthousiasme spat er van af. Kerstgek Saskia kan echt genieten als zij het eerste vakje van een adventskalender mag openmaken. „Dan komt het kind in mij naar boven.” De kalender is één van de vele spullen die zij door bedrijven krijgt toegestuurd. In haar video’s bladert ze gekregen kookboeken door of bekijkt ze aandachtig versiersels voor in de boom.

Tijd in shows

„Ja ik moet er veel tijd insteken, maar ik heb de mazzel dat ik er zo vroeg in het jaar al mee begin. De meeste tijd zit hem in het bezoeken van kerstshows in tuincentra en de video’s die ik daarbij maak. Dit kost me van het begin tot het eind zo’n 8 tot 12 uur.” Saskia rijdt het hele land door. „Er zijn zo’n 550 tuincentra, het lukt me helaas niet om ze allemaal te bezoeken.”

De volgers van Christmaholic vragen Saskia regelmatig om praktische tips. Hoe hang je het beste je kerstverlichting buiten op? Of hoe dek je de tafel waar je het kerstdiner aan gaat nuttigen? En de veelvoorkomende vraag: wat voor kerstcadeau geef je aan je man? Haar antwoord: „Ik probeer veel te onthouden. Als er in juli een wijnglas stuk gaat, dan sla ik dat op, want dat kan een leuk cadeautje zijn. Maar ook een activiteit, klusspullen, of eten en drinken doen het goed bij de mannen. Of geef iets wat hem aan zijn jeugd doet denken, zoals een Donald Duck.”

Kerstgek in de zomer

Naast mensen die toevallig op haar site of Youtube-kanaal belanden, is er ook een harde kern aan fans. Een van hen is Monique Schenk Broek (53) uit Raamsdonksveer. Monique – ook een kerstgek in hart en nieren – volgt Christmaholic al jaren. „Ik weet niet eens meer precies hoelang, maar al een hele tijd met veel plezier.” De Brabantse is graag creatief bezig en vindt kerst ‘de uitgelezen periode om heerlijk los te gaan.’

„Maar in de zomer ben ik ook bezig hoor met kerstdecoraties maken. Dat vinden mensen soms gek, maar wat maakt het uit?”

Monique leest graag de blogs van Saskia. „Ze kan geweldig schrijven en ze heeft erg leuke humor. En ze is heel nuchter. Die combinatie maakt het leuk om haar te volgen.” Ook reageert Monique regelmatig op posts. „En dan krijg je altijd antwoord. Saskia geeft je het gevoel dat ze waarde hecht als je reageert.” De laatste tip die Monique heeft overgenomen van Christmaholic is een kerstboom in de slaapkamer. „Een neppe hoor, anders wordt het een rommeltje. Mijn man stond er wel even van te kijken toen ik met de doos kwam aanzetten, maar nu vindt hij het ook gezellig.”

Saskia krijgt regelmatig de vraag waarom zij nu zo’n kerstgek (geworden) is. „Ik heb het van kleins af aan al leuk gevonden. Het lekkere eten, het gezellig samenzijn. En ik ben ook nog eens jarig in december. Ik vind het echt de mooiste maand van het jaar.”

Wel en niet mooi

Wat Saskia absoluut niet mooi vindt en wat juist wel:

Niet

-Piek in kerstboom (liever een ster of een strik)

-Slingers in kerstboom (erg oubollig)

-Kerstster (de plant)

-Gekleurde kerstlampjes (te druk en te onrustig)

Wel

-Draadverlichting (want dat twinkelt zo mooi)

-Sfeervol gedekte kersttafel

-Guirlandes (versiering met fruit of bloemen in de vorm van een slinger)

-Kransen van echt kerstgroen

Lees ook: Bordspellen zijn bij gezinnen erg populair tijdens deze ‘coronakerst’