Met deze tips ‘overleef’ jij als introvert de kerstdagen

Het is weer bijna kerst. Naast heel veel eten, betekent dat ook eindeloze gesprekken met familieleden (en max drie gasten) over hoe het gaat op je werk, in je liefdesleven of de vraag of je nou eindelijk bent afgestudeerd.

Ben je introvert, dan kijk jij hier waarschijnlijk tegenop. Het liefst zou je lekker thuis op de bank onder een deken kruipen. Maar gewapend met onderstaande tips overleef je zelfs de meest schrijnende smalltalk en geforceerde gezelligheid.

Tips voor de kerstdagen

1. Bereid open vragen voor

Je zult ongetwijfeld gemerkt hebben dat veel mensen graag over zichzelf praten. Probeer dus een aantal open vragen te bedenken om mensen aan de praat te houden. Zolang je niet zelf het gesprek hoeft te dragen en nadenkt over je eigen antwoorden kom je al een heel eind.

2. Bied je hulp aan

Bij het koken, tafeldekken, afwassen of opruimen. Het zorgt ervoor dat je de kerstdrukte even kan ontvluchten en niet vastzit aan een gesprek. Bovendien maak je jezelf op deze manier geliefd bij de gastvrouw. Wel op anderhalve meter afstand natuurlijk als je niet bij die persoon in huis woont.

3. Beslis wanneer je weggaat voordat je aankomt

Het toewerken naar een tijdstip kan rustgevend werken. Als je het naar je zin hebt, hoef je je hier natuurlijk niet aan te houden.

4. Ga op zoek naar extraverte mensen

Zij staan graag in de schijnwerpers en houden daarmee de aandacht van jou weg. Hier hoef je minder moeite te doen om een gesprek op gang te houden, het enkel meeknikken is vaak voldoende.

Geen glitterhakken

5. Draag iets comfortabels

Wil je je wat meer op de achtergrond houden, kies dan niet voor die nieuwe glitterhakken. In een wat meer comfortabele outfit zul je je bovendien meer op je gemak voelen.

6. Drink niet te veel

Na een paar glazen wijn voel je je misschien wat losser en heb je ineens minder moeite om te vertellen over die vervelende situatie op je werk, maar de kans is groot dat je daar de volgende dag spijt van hebt. Probeer hier dus rekening mee te houden. Da’s ook trouwens handig om die anderhalve meter niet opeens te vergeten.

7. Hang rond bij de kinderen

Kinderen valt het namelijk niet op als jij iets onhandigs doet of beschamends zegt. Ze vinden het juist leuk als tante of oom mee komt spelen.

8. Je bent niet alleen

Je zal niet de enige op het feestje zijn die hier last van heeft. Eén derde tot de helft van de wereldbevolking zou zichzelf namelijk als introvert beschrijven. Troost jezelf met het idee dat er minstens nog één ander iemand op het feestje is die hetzelfde doormaakt als jij.

