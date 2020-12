Bordspellen zijn bij gezinnen erg populair tijdens deze ‘coronakerst’

De vraag: ‘Wat te doen met kerst?’, is traditiegetrouw een bekende rond deze periode. Maar het antwoord op die vraag is dit jaar net even anders. Uit onderzoek blijkt dat bordspellen dit jaar veel op tafel zullen verschijnen.

Veel ondervraagden zijn van plan om te wandelen, kerstfilms te kijken of spelletjes te spelen. Ruim 70 procent van de gezinnen geeft aan te kiezen voor dat laatste. Ten opzichte van vorig jaar is dat een stijging van vijftien procent. Dat valt op, omdat kerstfilms kijken met het gezin jarenlang de populairste bezigheid was rondom de feestdagen.

Extra ‘impuls’ aan de relatie

De helft van de gezinnen zegt sinds de coronacrisis één tot vier keer per maand een bordspel uit de kast te trekken. Voor tweederde van de ouders is het spelen van een bordspel een eenvoudige vorm van quality time met het gezin. Het zou zorgen voor een extra ‘impuls’ aan de familierelatie. Volgens Katrien van Basten Batenburg, marketing manager Benelux van speelgoedfabrikant Hasbro, zorgt het ervoor dat „het kind zich weer even focust op de belangrijkste mensen in zijn of haar directe omgeving”.



#corona leidt bij ons tot een gezellig avondje bordspellen. Ouderwets gezellig. — Gerard Verboom (@GerardVerboom) March 13, 2020

Scherm-vrij

Daarnaast vinden ouders het fijn om te kunnen ‘gamen’ met hun kinderen zonder continu naar het scherm van de tv, spelcomputer of telefoon te hoeven staren. Zes op de tien ouders vindt scherm-vrij kunnen spelen een groot voordeel van een bordspel. Batenburg: „Zo’n gezellige bezigheid versterkt de familieband, en speelt een belangrijke rol in de persoonlijke ontwikkeling en de mentale gezondheid van kinderen.”



Het zou mij niets verbazen dat gezelschapspellen de winkels uit gaan vliegen… gezellig met het gezin in de weekenden bordspellen spelen 😉 — Simoon 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇪🇺🇳🇱 (@Teuntje71) October 13, 2020

Explosieve groei verkoop bordspellen

De speelgoedfabrikant merkt de afgelopen maanden een sterke groei in de verkoop van bordspellen, zoals Monopoly en Cluedo. Tijdens de eerste lockdown vond de grootste verkooppiek plaats. In Nederland werden 89 procent meer spellen verkocht dan rond diezelfde tijd vorig jaar. Van het bekende bordspel Monopoly werden er in Nederland toen zelfs 112 procent meer exemplaren verkocht dan in 2019.

