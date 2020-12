Schwarzenegger popt op tijdens Zoom-reünie van kindacteurs van 30 jaar geleden

Mensen boven de 37 kennen de film misschien nog wel: Kindergarten Cop, waarin Arnold Schwarzenegger een bikkelharde agent speelde die undercover ging in de kleuterschool. De kinderen van toen werden gisteren verrast door ome Arnold, die ineens acte de présence gaf op Zoom!



Bestimmt der Lieblingsfilm vom @Cinephilosofant gewesen damals 😉 — Marcus der Spatz von Bad Ragatz (@monthy1_9) December 21, 2020

De voormalig kindacteurs, die de leerlingen van Arnold Schwarzenegger speelden in de de film Kindergarten Cop uit 1990, hadden tijdens een virtuele reünie een onverwachte gast. De acteur zelf kwam zijn oude collega’s even gedag zeggen.

Verrassing



Zes castleden waren door Yahoo uitgenodigd om te komen praten over hun ervaringen tijdens het maken van de film, die gisteren dertig jaar geleden uitkwam. Kindergarten Cop ging over een spijkerharde politieagent die een undercoveroperatie moet uitvoeren als leraar op een kleuterschool, omdat één van de kinderen daar in gevaar is, met „Who’s your daddy and what does he do” als dé quote. De film werd een hit, volgens Schwarzenegger vooral dankzij de prestaties van zijn jonge collega’s.



Who is your Daddy and what does he do — The Other Guy (@RKSA1970) December 21, 2020

„Zonder twijfel was het jullie acteerwerk dat deze film heeft gemaakt”, zei de acteur, die als verrassing was toegevoegd aan de Zoom-reünie. „Dat is wat het zo vertederend maakte, en dat is waarom de film zo’n succes was en mensen ‘m steeds opnieuw wilden kijken.”

Mentor Arnold

De 73-jarige acteur wilde van al zijn oud-collegaatjes weten wat ze tegenwoordig doen en nodigde de zes uit voor een reünie bij hem thuis als de coronacrisis achter de rug is. „Dan maken we er een feestje van en kunnen we lekker roddelen.” Schwarzenegger schoot tijdens het gesprek spontaan weer in zijn rol als mentor. Voordat hij uitlogde zei hij tegen zijn ‘leerlingen’: „Ik ben zo trots op jullie allemaal, blijf zo goed bezig.”

