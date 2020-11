‘Supermarkten moeten omzet delen met boeren’, toeterend langs koning

De boeren hebben hun onvrede vandaag weer flink laten blijken. Eerst protesteerden ze in de binnenstad van Den Haag, daarna reden ze luid toeterend langs Huis ten Bosch, de woning van koning Willem-Alexander. Enkele boeren staken hun arm uit het raam van de trekker om de koning te begroeten. De politie beveiligde de omgeving van het paleis.

De actiegroep Farmers Defence Force vindt dat supermarkten 3 procent van hun omzet moeten afstaan aan boeren. De groep presenteerde vandaag een keurmerk, FarmerFriendly, waar supermarkten zich bij kunnen aansluiten. De onthulling van het keurmerk gebeurde tijdens een demonstratie bij het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de koepel van supermarkten.

Tijd voor eerlijker verdeling

„Er wordt veel verdiend aan eten. Het is tijd voor een eerlijker verdeling. Het is tijd voor een beter verdienmodel. En dat begint vandaag”, zegt Sieta van Keimpema van de actievoerders. FDF-vicevoorzitter Jos Ubels vergelijkt het boerenkeurmerk met het Max Havelaar-keurmerk. „Maar ik kan niet verkroppen dat we dat wel doen voor boeren in het buitenland maar niet voor Nederlandse boeren.”

De boeren willen voor 10 december horen of het CBL zich aansluit bij het keurmerk, zodat het in 2021 ingevoerd kan worden.

Boeren langs Huis ten Bosch

Toen de trekkers langs het paleis van Willem-Alexander reden, stond het bestuur van Farmers Defence Force in de middenberm. Voorzitter Mark van den Oever stak regelmatig zijn hand op naar de langsrijdende boeren om ze een persoonlijke groet over te brengen. „Het feest is nog niet klaar natuurlijk, maar ik wil wel even laten zien dat we trots op ze zijn”, zegt Van den Oever.

Aanvankelijk wilde FDF de demonstratie houden bij Huis ten Bosch. De boeren wilden daar een petitie overhandigen aan de koning, maar ze kregen geen toestemming van de gemeente. Het protest werd verplaatst naar de Koekamp, niet ver van het Malieveld. Kort erna mocht een kleine delegatie naar het kantoor van het zogenoemde Kabinet van de Koning bij de Hofvijver, om daar een brandbrief aan te bieden.

Van den Oever had „liever gehad dat het Kabinet van de Koning naar de Koekamp was gekomen” om de brief in ontvangst te nemen, maar verder is de actie volgens de voorzitter tot nu toe „fijn gelopen, en ik denk ook dat het een duidelijk statement is”.

