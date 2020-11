Twitteraars opgelet! Op dit moment zijn alle Tweets forever (tenzij je ze verwijdert), maar daar komt nu verandering in. Twitter introduceert namelijk Fleets en probeert daarmee iets meer op Instagram te lijken. Fleets, de nieuwe versie van Tweets, verdwijnen namelijk na 24 uur.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.

We have a place for that now—Fleets!

Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH

— Twitter (@Twitter) November 17, 2020