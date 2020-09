Duurzamer leven: ‘Door minimalisme focus je je minder op spullen’

Het wordt steeds belangrijker in de samenleving: duurzaam leven. Misschien merk je het om je heen of ben je er zelf juist mee bezig. Vandaag is het zelfs Duurzame Dinsdag. Ieder jaar, op de eerste dinsdag van september, krijgen duurzame ideeën en initiatieven een podium in politiek Den Haag.

Zo ook minimalistisch leven, waar Dieuwke van der Meer-Posthumus van Moeders Minimalisme een website en Facebookgroep aan heeft gewijd.

Minimaliseren begon voor Van der Meer zo’n acht jaar geleden. „Ik had net mijn dochter gekregen en zat niet zo lekker in mijn vel. Opeens stoorde ik me aan alle dingen en spullen om me heen.” Ze had niet een heel vol huis, „maar wel een kaarsje hier en een beeldje daar”. „Ik zocht rust in mijn hoofd en daarmee ook om me heen.”

Minimalisme

Voor wie er niet bekend mee is: minimalisme is een levensstijl waarbij je minder koopt (en bezit), bewuster leeft en, zo is de gedachte, meer rust voor jezelf creëert. Dus geen prulletjes, kaarsen en allerlei rommel in je huis waar je (toch) geen gebruik van maakt. Minimalisme betekent niet dat je geen auto mag hebben, of geen gezellig huis, maar betekent juist dat je je focust op iets anders dan die spullen.

Maar 100 spullen

Toen Van der Meer net begon met minimalisme, Googelde ze op ‘minder spullen’ en kwam ze terecht bij een artikel over een man die honderd spullen had. „Ik besefte dat alleen mijn pasgeboren dochter na twee maanden al meer dan honderd spullen in haar kamer had. We leven in zo’n overweldigende consumptiemaatschappij, dat dat gewoon heel snel gaat. Als je dat beseft, ga je anders denken”, zegt Dieuwke over het begin van haar minimalistische levensstijl.

In 2014 richtte ze de Facebookgroep ‘Minimaliseren kun je leren’ op, met inmiddels 34.000 leden. Er is ook een groep voor gevorderden: daar zijn 6600 mensen lid van. Leden tippen elkaar handigheden rondom minimaliseren. Zo deelt iemand een tip dat je bijvoorbeeld in de keuken overal een stukje gekleurde tape op kunt plakken, en dat er afhaalt wanneer je het gebruikt. „Zo zie je na een paar weken al welke dingen je eigenlijk niet gebruikt”, staat erbij.

Hetzelfde kun je doen met dingen die op je bureau staan, tipt Van der Meer. Stop alles in een grote doos en pak het pas als je het bij nodig hebt. Heb je veel kleding en weet je niet of je alles wel draagt? Hang de kledinghangers andersom, en draai ze pas weer om als je iets hebt gedragen. Zo zie je aan het eind van het seizoen makkelijk welke dingen je niet draagt.

Beginnen met minimaliseren

Wil je ook minimaliseren, maar heb je geen idee waar je moet beginnen? Denk vooral aan de kleine dingen, prulletjes en versiersels, adviseert Van der MEer. Vaak kunnen die wel weg. „Ik begon zelf met mijn sokken, nadat ik alle prulletjes had weggedaan. Daarna begon ik met een kast, waar allerlei dingen in zaten die ik al jaren niet had gebruikt. De kast werd steeds leger en leger, totdat die zelf ook weg kon. Wat je niet hebt hoef je ook niet op te ruimen, dus dat scheelt enorm.”

Je bent niet van de ene op de andere dag klaar met minimaliseren, het kan zo een aantal jaar duren. „Het leven staat ook niet stil, vooral met kinderen, dus er komen steeds weer dingen bij”, glimlacht de kenner. Toen ze net begon met minimaliseren, bracht ze de spullen die niet meer nodig waren naar de kringloop. Nu heeft ze een groepsapp opgericht, waar zo’n vijftig tot zestig mensen uit hetzelfde dorp inzitten. „Als je iets hebt dat je niet meer hoeft zet je dat daarin, en de eerste die reageert mag het hebben.”

Voor Van der Meer is minimalisme een middel om de focus te verzetten. „Ik wil me graag concentreren op een goede gezondheid, leuke dingen doen, goede relaties met familie en vrienden. Minimalisme helpt daarbij. Zo ben je namelijk minder gefocust op spullen en meer op de dingen die er echt toe doen. Je houdt ook automatisch rekening met het milieu, je bent je bewuster van keuzes. Zo koop je minder vaak slechte dingen, maar juist een keer per jaar echt iets goeds.”

Duurzame Dinsdag

Vandaag, op Duurzame Dinsdag (de eerste dinsdag van september) neemt het kabinet de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst. Daarin zitten honderden duurzame ideeën en initiatieven. Er vallen ook prijzen te winnen: de meest duurzame, innoverende of onderscheidende ideeën kunnen hun initiatief een extra impuls geven.

In de koffer zitten allerlei uiteenlopende ideeën en initiatieven: van verantwoorde chocolade tot een Floating Farm. Maar ook bijvoorbeeld de Snackbar van de Toekomst, ‘De Plant is Koning’, en Zero Waste Coaches willen een verandering teweeg brengen in de wereld.

Hier kun je alle ideeën en initiatieven bekijken.