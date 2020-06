Oprichter Zeeman overleden na ‘prachtig, ondernemend, succesvol leven’

Jan Zeeman, oprichter van textielketen Zeeman, is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldt een woordvoerder van de familie.

Zeeman overleed op 2 juni. De familie zal in besloten kring afscheid nemen.

Ondernemende Zeeman

„Dankbaar en trots kijken wij terug op wie hij was, als echtgenoot, vader en opa. Maar ook dankbaar voor hetgeen hij heeft bereikt en wat een prachtig, ondernemend en succesvol leven hij heeft gehad”, schrijft zijn familie. Het was altijd de wens van Zeeman om thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving te mogen verblijven als hij in de laatste fase van zijn leven zou komen, zegt zijn familie.

Eerbetoon aan gisteren overleden Zeeman-oprichter Jan Zeeman #alphen pic.twitter.com/ocBC2A8wDJ — John van der Tol (@johnvandertol) June 3, 2020

Eerste Zeeman

In 1967 opende Jan Zeeman zijn eerste Zeeman-winkel in Alphen aan den Rijn. Het was het begin van een textielimperium en inmiddels is het familiebedrijf gevestigd in zeven landen en heeft het bijna 1300 vestigingen. Het distributiecentrum en het hoofdkantoor staan in Zeemans geboortestad Alphen. Daar hangen de vlaggen halfstok.

De budgetkledingwinkel, met net als de NS geel en blauw als huiskleuren, heeft nog ruim 500 Nederlandse filialen. Volgens het zakenblad Quote behoorde Jan Zeeman met een geschat vermogen van ruim 800 miljoen euro tot de 25 rijkste Nederlanders.

In 1999 nam hij afscheid als bestuursvoorzitter van Zeeman Groep. Hij droeg de dagelijkse leiding over aan Paul Schouwenaar, afkomstig van Kijkshop. Sinds 2014 was Zeeman geen commissaris meer en sinds januari 2018 wordt het bedrijf geleid door Erik-Jan Mares. Zeeman zelf was wel nog altijd de eigenaar van het bedrijf.

Onderbroeken

„Goede kleding en textiel hoeft niet duur te zijn”, zo luidde zijn visie. Ruim 3,5 miljoen onderbroeken per jaar verkocht hij. De ondernemer was ervan overtuigd dat ook mensen die een ton of meer per jaar verdienen, het liefst zo weinig mogelijk voor basistextiel betalen.

Na zijn dood

Jan Zeeman was getrouwd en heeft drie zoons. In 2017 vertelde hij in een interview met De Ondernemer over wat er met het bedrijf na zijn dood gaat gebeuren.

Met zijn zoons heeft hij de keiharde afspraak gemaakt dat het bedrijf niet mag worden verkocht, verder wil hij na zijn pensioen de vrijheid aan zijn zoons geven om het bedrijf naar eigen inzicht aan te sturen. Hij ontkent dat hij ooit zelf het voornemen had de textielketen te verkopen. ,,Mijn opvolger heeft alleen het bedrijf gereorganiseerd en nieuwe directeuren aangesteld. Dat is alles. Geen van de activiteiten mag worden verkocht. Maar áls het ooit zover mocht komen, moet het bedrijf verkocht worden aan een strategische partner. Niet aan sprinkhanen die de boel opleuken en doorverkopen. Een bedrijf is namelijk niet alleen van de eigenaar, maar ook van de mensen die er werken en van de andere stakeholders.’’

Een portret van de #ondernemer die begon met één 'textielsuper' en bij zijn pensioen een imperium van 1250 Zeeman-winkels had opgebouwd. Jan Zeeman is dinsdag op 78-jarige leeftijd overleden, zo maakte zijn familie vanochtend bekend. https://t.co/cyOmp4nq8H pic.twitter.com/HrfsIWhdiJ — De Ondernemer (@De_Ondernemer) June 3, 2020

