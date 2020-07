Helft Nederlanders heeft meer dan tien paar schoenen in de kast staan

Bijna de helft van de Nederlanders (48 procent) heeft meer dan tien paar schoenen in de kast staan. De grootte van de schoenenverzameling is echter sterk afhankelijk van het geslacht.

Zo zegt 58 procent van de vrouwen meer dan tien paar schoenen te hebben, tegenover ‘slechts’ 28 procent van de mannen. Een kleinere schoenencollectie komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. 38 procent van de mannen heeft minder dan vijf paar schoenen in de kast liggen, tegenover 15 procent van de vrouwen. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van online stijlgids Dresscode.nl, dat ruim 5.400 Nederlanders ondervroeg naar hun koopgedrag op het gebied van schoenen. Je hele wereld verandert natuurlijk niet meteen met zo’n onderzoek, maar ach, onder het mom ‘vermakelijke feitjes’…

Meer dan vijftien paar schoenen

41 procent van de Nederlandse vrouwen heeft meer dan vijftien paar schoenen in de kast staan. Onder mannen is het percentage met een grote schoenencollectie veel kleiner. 16 procent van hen bezit namelijk meer dan vijftien paar schoenen. Een groot gedeelte van alle gekochte schoenen blijft echter in de kast staan.

Vrouwen laten veel meer schoenen verstoffen

Niet alle schoenen worden daadwerkelijk op regelmatige basis gedragen. 42 procent van de vrouwen geeft aan minimaal vijf paar schoenen ongebruikt in de kast te hebben staan. Onder mannen is dit percentage, met 23 procent, beduidend lager. De meeste mannen laten maximaal twee paar schoenen ongebruikt (56 procent).

Wanneer de onderzoeksresultaten worden doorgerekend naar de gehele bevolking, betekent dit dat Nederland minstens vier miljoen ongebruikte schoenen telt.

Comfort doorslaggevende factor

Het gebrek aan comfort blijkt de voornaamste reden om schoenen te laten verstoffen. In totaal zegt 61 procent van de vrouwen en 44 procent van de mannen dat de ongebruikte schoenen simpelweg niet lekker zitten; bijvoorbeeld doordat de verkeerde maat is gekocht.

Ook zijn deze ‘verstoten schoenen’ in veel gevallen lastig te combineren met een outfit. Dit is bij 26 procent van de mannen en 22 procent van de vrouwen het geval.

