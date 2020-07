Testdorp Antwerpen voor wie geen corona heeft, slechte cijfers Spanje

Inwoners van Antwerpen die willen weten of ze het coronavirus onder de leden hebben, kunnen vanaf volgende week gratis terecht in een zogenoemd COVID-testdorp. En meer buitenlands coronanieuws uit Spanje, Brazilië en Zweden.

Er kunnen in het Belgische testdorp, op de locatie Spoor Oost in het district Borgerhout, tot vierduizend tests per dag worden afgenomen. Het project is bedoeld voor mensen zonder symptomen.

Avondklok Antwerpen

Het aantal besmettingen in de stad en omstreken is de laatste tijd snel gestegen, waardoor extra maatregelen zijn getroffen, waaronder een avondklok.

Het dorp wordt opgezet omdat huisartsen en spoeddiensten worden overspoeld door mensen zonder corona symptomen die willen weten of ze zijn besmet. Inwoners die zich willen laten testen moeten zich eerst online registreren en vragen invullen. De monsters worden onderzocht in een nieuw laboratorium van de Universiteit Antwerpen. Mensen met symptomen moeten nog altijd contact opnemen met hun huisarts.

Stijgende cijfers Spanje na versoepelingen

Spanje meldde vandaag de grootste dagelijkse stijging van het aantal coronabesmettingen sinds de versoepeling van de coronamaatregelen op 21 juni. Maar de regering weerspreekt dat er sprake is van een tweede golf van het virus. De speciale gezondheidscoördinator Fernando Simón zei in Spaanse media dat er vrijwel nergens in Europa sprake is van een grote tweede golf en ook in Spanje niet.

Bij het einde van de noodtoestand waren er 527 besmettingshaarden, nu nog 412. De regering heeft herhaaldelijk beklemtoond dat ze het virus beheerst, ook om het toerisme naar Spanje weer op gang te helpen. Het land hoopt dat de miljarden die de coronamaatregelen al hebben gekost, een beetje kunnen worden goedgemaakt in de rest van de zomer.

Het recente besluit van de Britse regering dat reizigers uit Spanje in quarantaine moeten, was een doodsteek voor die hoop. Volgens Spaanse media wordt er in Madrid en Londen nog druk overlegd over uitzonderingen voor de Spaanse vakantie-eilanden en een kortere quarantaineperiode. Een vijfde van de toeristen die vorig jaar Spanje bezochten, waren Britten (18 miljoen).

Het laatste etmaal zijn in Spanje 1229 gevallen geregistreerd, en dat is de tweede dag op rij meer dan 1000 infecties. In totaal steeg het aantal besmettingen naar ruim 285.000.

Vrouw president Brazilië heeft corona

De vrouw van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, Michelle, heeft positief getest op het coronavirus. De mededeling komt kort nadat Bolsonaro had laten weten dat hijzelf is genezen van het virus. Eerder deze maand testte Michelle nog negatief bij een coronatest. Ze maakt het verder goed aldus de regering. De president is in in zijn residentie in quarantaine geweest, maar heeft donderdag na drie weken de hoofdstad Brasilia weer verlaten voor een bezoek aan de noordoostelijke deelstaat Piauí.

Bolsonaro wordt vaak bekritiseerd omdat hij het gevaar van het virus zou onderschatten en onvoldoende maatregelen neemt. Hij stelt dat ingrijpende beperkingen van het openbare leven de economie zoveel schade toebrengen, dat daarmee het middel erger zou zijn dan de kwaal. Net als in andere Zuid-Amerikaanse landen kunnen veel werkenden niet in ‘lockdown’ omdat ze dan geen cent verdienen. Hun enige inkomsten worden bepaald door het werk op een dag verricht.

De 38-jarige Michelle Bolsonaro komt uit de regio van Brasilia en trouwde in 2007 met parlementariër Jair Bolsonaro, haar tweede man. Ze is de eerste ‘primera dama ‘ van Brazilië die het woord voerde bij de inauguratie van de president anderhalf jaar geleden. Ze kreeg ook het woord bij de kersttoespraak van haar man in december 2019.

Brazilië telt meer dan 210 miljoen inwoners en heeft tot dusver 2,5 miljoen besmettingen vastgesteld. Circa 90.000 coronapatiënten zijn bezweken.

Zweden mogen tot volgend jaar thuiswerken

Inwoners van Zweden mogen door de coronacrisis zeker tot volgend jaar thuiswerken. De Zweedse regering blijft mensen aanmoedigen niet naar hun werkplek te komen, als ze de mogelijkheid hebben thuis te werken. Het moet onder meer besmettingen door drukte in het openbaar vervoer voorkomen.

De aanbeveling kwam op de dag dat in Zweden het aantal geregistreerde besmettingen de 80.000 overschreed. Dat geldt als relatief veel, net als de ruim 5700 coronadoden. Maar het aantal nieuwe gevallen per dag daalt, en ook hebben steeds minder coronapatiënten intensieve zorg nodig.

De Zweedse overheid koos vanaf het begin van de uitbraak voor een milde aanpak om het coronavirus te beteugelen. Het land ging niet op slot, de horeca bijvoorbeeld bleef gewoon open. Mondkapjes worden alleen aanbevolen voor medisch personeel.

De Zweedse manier leidde tot veel kritiek bij de Scandinavische buurlanden, die vaak samen optrekken. Maar er is nu enige ontspanning zichtbaar. Denemarken heeft besloten zijn grens voor alle Zweden te openen, terwijl de regering in Kopenhagen eerder alleen reizigers uit gebieden met een laag aantal besmettingen toestond.

