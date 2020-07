Ic-man Gommers: ‘Geen paniek door oplopende besmettingen’

Nederland hoeft niet direct in paniek te raken nu het aantal besmettingen oploopt. Dat zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care, in een interview met het AD. „Onze GGD’s weten wat ze doen, op de ic zijn we ook verder dan in maart.”

Ondanks de oplopende besmettingen, wijst Gommers erop dat er tot nu toe in de ziekenhuizen nauwelijks nieuwe coronapatiënten bij komen. „Het is gewoon rustig, met al lange tijd minder dan twintig Covid-patiënten op de ic’s in Nederland.”

Uitbreiding naar 1700 bedden

De voorzitter benadrukt dat de ziekenhuizen hun capaciteit uitbreiden om een nieuwe toestroom aan te kunnen. „We werken er hard aan. De intensivecare-afdelingen maken plannen om uit te breiden naar 1700 bedden. Standaard tellen de Nederlandse ziekenhuizen samen 1150 ic-plekken, al zijn die niet allemaal meteen beschikbaar door een tekort aan verpleegkundigen. Dat moeten er straks dus 1700 worden, en op papier moeten het er zelfs 2400 kunnen worden in geval van crisis.”

Volgens Gommers is er inmiddels veel kennis opgedaan over de werking van het virus. „Met alles wat we nu weten en hebben zal de druk op de ic’s moeten afnemen, gaan we mensen minder snel op de intensive care zien.”

Sterfte neemt af met dertig procent af

De kennis over het gebruik van bepaalde medicijnen, zoals ontstekingsremmer dexamethason, is volgens hem toegenomen. „Dat werkt bij erg zieke coronapatiënten. De sterfte neemt met dertig procent af, bleek uit een Britse studie. Als mensen dat nemen, belanden ze minder snel op de ic, en hebben ze minder zuurstof nodig op de gewone afdeling in het ziekenhuis.”

Registratie artsen

In totaal registreerden artsen in maart en april 8300 coronadoden, blijkt uit cijfers van het CBS. Bij het RIVM zijn 4890 mensen bekend die in deze periode zijn overleden aan het coronavirus. Het CBS heeft de doodsoorzaakverklaringen van artsen over die maanden nu voor het eerst bestudeerd. Daardoor is dit de meest precieze inschatting van het aantal sterfgevallen door corona tot nu toe.

De onderzoekers tellen 6331 sterfgevallen waarbij een arts zeker wist dat het coronavirus de oorzaak was. Daarnaast hadden artsen in 1956 gevallen op basis van het ziektebeeld het vermoeden dat iemand was overleden aan Covid-19. Het CBS deed deze inschattingen op basis van ongeveer 95 procent van de doodsoorzaakverklaringen. Die heeft het bureau namelijk nog niet allemaal ontvangen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en CBS wisten tot nu toe alleen hoeveel mensen aan Covid-19 waren overleden die daarop waren getest. Daardoor bleven de mensen buiten beeld die wel aan het virus zijn overleden, maar niet waren getest.

Verschil CBS versus RIVM

Een arts kan alleen met zekerheid vaststellen dat een patiënt is overleden aan het coronavirus als die daarop is getest. Dat zou dan ook bekend moeten zijn bij het RIVM. Daarom is het opvallend dat de cijfers over de vastgestelde coronadoden van het RIVM en CBS zo uiteenlopen, ziet ook CBS-socioloog Tanja Traag. Mogelijk hebben artsen soms zonder test vastgesteld dat een patiënt was overleden aan Covid-19. Ook zou het kunnen dat informatie over tests niet altijd is doorgekomen bij het RIVM. Of dit is voorgevallen en hoe vaak is nog niet bekend.

