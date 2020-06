De Klas van 2020: unieke klassenfoto als herinnering aan gekke coronaperiode

De corona-uitbraak heeft een enorme impact op het onderwijs. Zo zagen Paul Bakker en Jeroen de Korte dat hun kinderen en medescholieren de afscheidsmusical, het schoolkamp en de traditionele klassenfoto misten. Met het digitale initiatief De Klas van 2020 weten ze de omissie van de jaarlijkse foto te herstellen. „Het is vooral bedoeld als een herinnering aan deze gekke periode.’’

Toen collega’s Paul Bakker en Jeroen de Korte vernamen dat de scholen van hun kinderen de jaarlijkse klassenkiek hadden gecanceld, voelden ze dat als een enorm gemis. Zelf heeft het duo immers mooie herinneringen als ze nu, enkele decennia na hun eigen schooltijd, terugkijken naar die jonge koppies van henzelf en hun ginnegappende gappies. Dus verzonnen ze een list om de huidige schoolgaande jeugd tóch te kunnen vereeuwigen. „En dan het liefst met een goede sign of the times, een representatief beeld van hoe dit vreemde schooljaar was.’’

Net als Zoom

Vrijwel alle leerlingen kregen tijdens de lockdown op afstand les via Zoom of Teams. Elke deelnemer aan zo’n digitale gesprek is dan op het beeldscherm te zien in een blokje. Bakker en De Korte hadden het idee om een foto te maken van elke leerling, die achter zijn of haar computer zit. En om deze afzonderlijke foto’s vervolgens als een collage à la Zoom of Teams aan elkaar te plakken, tot één klassenfoto met alle kinderen in hun eigen blokje.

Veel behoefte aan klassenfoto

Na het opdoen van dit idee, gingen de twee vaders kijken of dit al ergens was uitgewerkt. „Maar het bleek nog niet te bestaan. Daarom dachten we: dan gaan we het zelf opzetten, want we proefden dat er veel behoefte aan is. Met een bevriende ontwikkelaar, die direct enthousiast was, hebben we De Klas van 2020 opgezet’’, geven Bakker en De Korte aan.

„Scholieren hebben dit jaar zo’n twee maanden thuis doorgebracht, waarbij contact met klasgenootjes en vrienden grotendeels digitaal verliep. Beeldbellen op de laptop of mobiele telefoon is hierbij heel normaal geworden. De klassenfoto is een tastbare herinnering voor later. En ja, de basisschoolleerlingen mogen nu weer hele dagen naar school. Maar hun leraar moet nog steeds op anderhalve meter afstand blijven, dus de klassieke klassenfoto kan nog steeds niet gemaakt worden. We zien ons initiatief daarom als een mooi alternatief dat het tóch kan.’’

Zo werkt het

Wat betreft het maken van de 2020-klassenfoto, kan een kind de was doen. Stap 1 is dat de initiator, bijvoorbeeld de leerkracht of een klassenouder, een virtueel klaslokaal creëert. Hij of zij verstuurt vervolgens uitnodigingen naar de leerlingen via WhatsApp of email. Elke leerling ontvangt een unieke link, die toegang geeft tot een beveiligde website met een webcam-functie. De scholieren maken allemaal afzonderlijk een eigen webcamfoto. Deze foto wordt toegevoegd aan de klassenfoto. Als alle foto’s genomen zijn, ontvangen de leerlingen een link waarmee ze de klassenfoto kunnen bestellen. De foto wordt thuisbezorgd of kan naar de betreffende school worden gestuurd.

Op de koelkast

De twee vaders zijn ervan overtuigd dat ze met de foto’s de ‘vibe’ van schooljaar 2020 perfect vastleggen. „Die foto gaat bij veel gezinnen op de koelkast”, zeggen Bakker en De Korte, die al honderden scholen voor hun initiatief hebben benaderd. Op de JF Kennedyschool in Volendam, dat heeft proefgedraaid met het nieuwe fotosysteem, zijn ze in elk geval enthousiast over het resultaat. „Voor de meeste kinderen was dit een pittige tijd, waarin veel van hen gevraagd werd. Het onbekende, alle nieuwe regels, en vooral het gemis van hun vriendjes en vriendinnetjes’’, zegt Elly Keizer, leerkracht van groep 6. „Het is dan extra leuk om dit af te kunnen sluiten met een foto die werkelijk precies verbeeldt in welke setting we het onderwijs hebben voortgezet. En ik sta er straks ook op. Samen met al die kanjers, op wie ik enorm trots ben.”

